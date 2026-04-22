Dieron último adiós a Gloria Martín y le confirieron Orden Waraira Repano

Este martes 21 de abril, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se unió a la despedida de Gloria Martín, figura de la Canción Necesaria y del pensamiento crítico en Venezuela. La ceremonia reunió a familiares, amigos y allegados, quienes rindieron un sentido tributo a la cantautora a través de la interpretación de sus piezas más icónicas.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Elina Tineo

Como parte del homenaje, el titular de Cultura acompañó la entrega de la Orden Waraira Repano en su Primera Clase, por parte de la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez. Esta distinción póstuma fue otorgada para enaltecer y galardonar la trayectoria de Martín, cuya vida y obra se consideran un pilar de la identidad y la cultura venezolana.

En su intervención, Cazal subrayó los aportes de la artista. “Gloria Martín es un referente de la música popular y revolucionaria para todo aquel que transita el camino de la lucha. Como decía el Comandante Chávez: la Revolución Bolivariana no comenzó con él, sino muchas décadas atrás”.

El titular de Cultura recordó que en esa travesía musical y política figuraban nombres como Alí Primera, el Grupo Ahora, Los Guaraguao y, por supuesto, Gloria Martín. “Es una voz con la que muchos nos sentimos identificados, porque representaba la lucha estudiantil y las causas de una época que siguen siendo nuestras luchas de todos los tiempos”, agregó.

Asimismo, extendió la invitación a asistir a la “Cantata por Gloria Martín” este miércoles 22 de abril en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, a las 5:00 p.m. “Participarán cantores y agrupaciones revolucionarias de larga trayectoria, quienes mostrarán cómo las luchas de aquellos tiempos se entrelazan con las de hoy”, señaló.

Por su parte, Tarek William Saab, jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, reflexionó sobre la profundidad de la obra de Martín. “Hay una canción espectacular titulada ‘Bandoleros’, así como una pieza de Santiago Villar que rinde homenaje a quienes se fugaron del Cuartel San Carlos. Estas composiciones se han convertido en himnos. La cantata a Fabricio Ojeda, cuya portada lo muestra con fusil, se ha transformado en un símbolo para todos los revolucionarios de Venezuela y de América Latina. Hoy rendimos honor y gloria a Gloria Martín, y que su memoria perdure por siempre”.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura reconoce en la obra de Gloria Martín un pilar fundamental de la identidad nacional. Su legado como cantautora, historiadora, escritora y docente la consagran como un referente para las futuras generaciones.