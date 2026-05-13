La Orquesta Filarmónica Nacional ofrece un “Concierto Contemporáneo” de entrada libre 🗓

La Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela se convertirá en un laboratorio de sonidos el próximo domingo 17 de mayo. A las 11:00 de la mañana, la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la batuta del destacado maestro invitado Alfredo Rugeles, presentará el espectáculo “Concierto Contemporáneo” , una velada que rinde homenaje a la evolución y experimentación musical de los grandes compositores académicos venezolanos del siglo XX y XXI.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Medios Nacionales / Fotos: Prensa MPPC – Redes Sociales

La producción, a cargo de la Compañía Nacional de Música (CNM), propone una exploración del sincretismo y las nuevas texturas sonoras, donde cuatro autores emblemáticos reinterpretan la cotidianidad y la historia de Venezuela a través de lenguajes innovadores.

Un programa que transita entre lo urbano y lo telúrico

El concierto abrirá con “Caracas nuestra de cada día” (2017) de la compositora Diana Arismendi. Esta obra es una oda a la capital venezolana que contrasta su faz natural con el caos urbanístico. Arismendi estructura la pieza en dos movimientos basados en las horas canónicas, llevando al oyente desde el amanecer (maitines) hasta el reposo nocturno (completas). La versatilidad de Arismendi ya ha sido reconocida en contextos de memoria histórica, habiendo estrenado obras con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en conmemoración del Holocausto .

A continuación, la agrupación interpretará “Agujeros en el alma” (2014) de Ricardo Teruel. Reconocido por su enfoque vanguardista, Teruel fusiona la orquesta sinfónica con sonidos pregrabados, una práctica que ya había explorado en 2015 durante el estreno mundial de esta misma obra bajo la dirección del propio Rugeles . Este diálogo entre lo acústico y lo tecnológico promete sumergir al público en una experiencia sensorial única.

La noche continuará con la fuerza narrativa del poema sinfónico “El terremoto del Jueves Santo” , del maestro Luis Ernesto Gómez. Estrenada en 2012, la pieza es una recreación musical del devastador sismo que azotó al país el 26 de marzo de 1812. Gómez, magíster en Música de la Universidad Simón Bolívar, utiliza la orquesta para describir la tragedia que interrumpió la época independentista, consolidándose como una voz premiada y respetada en la composición nacional.

El broche de oro: La modernidad de Aldemaro Romero

El concierto cerrará con “La perla negra” , del inolvidable Aldemaro Romero (1928-2007), uno de los músicos venezolanos más versátiles e innovadores del siglo pasado . Reconocido mundialmente por crear el género Onda Nueva —una sofisticada fusión del joropo con el jazz y la bossa nova—, Romero logró aglutinar ritmos tradicionales con una esencia cosmopolita . Su legado incluye no solo obras académicas como esta, sino también colaboraciones internacionales que rompieron esquemas, como el álbum “La Onda Nueva en México” junto a la chilena Monna Bell .

“La perla negra” se presenta como la síntesis perfecta de una velada dedicada a la reinvención constante de la identidad venezolana.

Detalles del evento

El espectáculo “Concierto Contemporáneo” está concebido para toda la familia y contará con entrada libre. La cita es el domingo 17 de mayo a las 11:00 a.m. en la Sala Juan Bautista Plaza, ubicada en la Biblioteca Nacional de Venezuela.