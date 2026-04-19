Delcy Rodríguez dio mensaje al país al cumplirse 100 días de su gobierno (+Video)

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Durante su alocución, la mandataria destacó que la prioridad de su gestión se ha centrado en tres pilares fundamentales: la estabilización económica, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el retorno pleno de Venezuela al escenario internacional. Rodríguez afirmó que el país transita un «nuevo momento histórico» alejado de las divisiones sociales.

Delcy Rodríguez, mensaje al cumplir 100 días de gobierno, 19 de abril de 2026

En el marco de la convivencia nacional, la presidenta resaltó la implementación de la Ley de Amnistía, la cual ha beneficiado a más de 8.000 ciudadanos como parte de un esfuerzo por el reencuentro. “Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional, un camino desprovisto de clasismo y de racismo, un camino que encuentre la paz en sí mismo”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la tolerancia es la base de su proyecto político: “La paz no es un discurso, la paz se construye todos los días, con reconciliación, con reconocimiento mutuo y con tolerancia”.

Seguridad ciudadana y récords de estabilidad

El balance en materia de seguridad posiciona a Venezuela como uno de los referentes de estabilidad en la región, según las cifras presentadas por el Ejecutivo. Rodríguez informó que la tasa de criminalidad ha descendido significativamente, situándose en tres homicidios por cada 100.000 habitantes.

Este logro se atribuye a la operatividad de más de 6.000 Cuadrantes de Paz activos en todo el territorio nacional, garantizando el resguardo de las comunidades y la tranquilidad de las familias venezolanas.

La presidenta encargada vinculó directamente la baja criminalidad con la posibilidad de un desarrollo económico sostenido. Al respecto, declaró: “Esto significa algo muy claro, más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”.

El fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y los programas de atención social integral han permitido que el Programa de Convivencia y Paz atienda de manera efectiva a diversos sectores que anteriormente se encontraban desasistidos.

Crecimiento económico e impulso al sector energético

En el ámbito financiero, Rodríguez anunció que el Producto Interno Bruto (PIB) registra un crecimiento cercano al 9%, acumulando 20 trimestres consecutivos de expansión. La gestión ha priorizado la democratización del crédito, destinando más de 70 millones de dólares a emprendimientos, especialmente para mujeres.

Sobre este dinamismo, la mandataria expresó que “ese crecimiento debe ser para la felicidad social, traducirse en más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales para nuestro pueblo”.

La reforma de las leyes de hidrocarburos y minas ha sido clave para atraer tecnología e inversión extranjera. Actualmente, PDVSA alcanza una producción de 1.1 millones de barriles diarios y se han iniciado las primeras exportaciones de gas. Rodríguez proyecta recuperar este mismo mes los niveles de producción previos a las perturbaciones del bloqueo. “Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos”, puntualizó.

Reinserción internacional y defensa de la soberanía

La reanudación de relaciones diplomáticas y financieras marca un hito en estos 100 días, destacando la recuperación de la representación de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este paso permite al país acceder a recursos destinados a salud, servicios básicos y la estabilización de las reservas internacionales.

La presidenta informó que cientos de empresas extranjeras han manifestado un interés formal por invertir en el mercado nacional, gracias a una política exterior basada en el respeto mutuo.

Rodríguez concluyó su balance ratificando que estos resultados son apenas el comienzo de un proyecto a largo plazo para asegurar el futuro de la juventud. Con un llamado a la unidad nacional inspirado en el ideario bolivariano, la mandataria reafirmó su compromiso con la defensa de la patria. “Yo apuesto a esa Venezuela, que es la Venezuela de bien, la Venezuela donde los venezolanos y las venezolanas nos podamos abrazar y podamos marchar juntos”, finalizó.