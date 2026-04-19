Inician Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin sanciones

En el marco de la conmemoración del 19 de abril, fecha histórica que marcó el inicio de la gesta por la libertad nacional, se inició este domingo la Gran Peregrinación Nacional “Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz”, con recorridos en los estados Táchira, Amazonas y Zulia.

Texto: Últimas Noticias y Diario Vea / Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este domingo la actividad en Zulia, consistiendo en una caravana que recorre el Puente sobre el Lago de Maracaibo “General Rafael Urdaneta”. Contó con la participación activa del pueblo zuliano a través de motocicletas, vehículos y una destacada movilización lacustre que acompañó la jornada desde las aguas del Lago de Maracaibo.

Durante el despliegue, la Mandataria Nacional Encargada estuvo por el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; y el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, entre otros.

En el acto, visitaron a trabajadores de Pequiven y participaron en jornadas en la Plaza y Monumento a la Chinita, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, así como en el Teatro Baralt de la capital zuliana.

Delcy Rodríguez recorre el Puente sobre el Lago de Maracaibo en peregrinación contra las sanciones

Delcy Rodríguez en peregrinación en Maracaibo por el fin de las sanciones, 19 de abril de 2026

Delcy Rodríguez y Héctor Rodríguez con trabajadores de PEQUIVEN en Zulia, 19 de abril de 2026

Delcy Rodríguez, acto en Teatro Baralt de Maracaibo pidiendo el cese de las sanciones a Venezuela

Este evento forma parte de una campaña que se realiza en todo el país, con los fines de exigir el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, mismas que han tenido un impacto en las estructuras de gobierno y de manera directa en la economía de cada familia venezolana.

En este sentido, la peregrinación es presentada como un acto de unión colectiva orientado a restablecer el camino hacia una vida digna y la normalización del desarrollo nacional.

Amazonas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , encabezó este domingo la movilización desde el estado Amazonas. Desde las riberas del río Orinoco, el parlamentario calificó de «trascendente» la unión de diversos factores políticos y sociales bajo una sola consigna: la soberanía económica del país.

Rodríguez destacó la participación inédita de diputados de la oposición, así como de sectores empresariales, trabajadores, estudiantes y movimientos indígenas en esta movilización.

«Vemos acá que hay diputados de la oposición, esto es algo inédito porque se están sumando en una marcha que convoca ciertamente el gobierno pero que no tiene fronteras políticas», expresó.

Según explicó, la convocatoria no debe verse como un acto partidista, sino como un punto de encuentro ciudadano. «Realmente no es una convocatoria del gobierno, es una convocatoria de las venezolanas y los venezolanos que queremos vivir en paz. Hemos dejado de lado lo que nos divide para buscar lo que nos une: el deseo de que Venezuela exprese todo su potencial económico», afirmó el presidente del parlamento venezolano.

«Por eso estamos aquí, en una tierra donde están nuestros abuelos primigenios. En una tierra donde está nuestro padre, el río Orinoco, en Puerto Ayacucho, la capital de este estado hermoso,Amazonas, selvático, primigenio. Y desde aquí decimos, vamos a recorrer todo el país, vamos a abrirnos a todos los brazos para lograr que Venezuela siga esta senda de crecimiento y en busca del estado que todas y todos merecemos», expresó.

Táchira

Por su parte, el pueblo tachirense participó en la gran movilización nacional de peregrinación por el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. Allí estuvo presente el titular de la vicepresidenta sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, argumentado que éstas deben ser levantadas sin ningún tipo de condiciones.

Desde esa región andina, el también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, especificó que así como en Táchira, todo el pueblo venezolano «se moviliza hoy a nivel nacional y pide una sola cosa: el levantamiento de las sanciones y vivir en paz; es algo sencillo, lo hemos repetido durante años”. Resaltó que la población venezolana participará «desde Occidente hasta Caracas, desde los Llanos, desde Los Andes y del Zulia hasta Caracas».

Durante sus declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión detalló que las sanciones sólo han “golpeado la calidad de vida de todos los venezolanos, más allá de cualquier bandera política”. Seguidamente dejó claro «es el momento los caminos de la ruta, del reconocimiento, pero también el respeto, el respeto a reconocer mayorías y a reconocer minorías”.

Sobre la gran movilización nacional de peregrinación por el levantamiento de las sanciones contra contra Venezuela, especificó que cuando se hizo la convocatoria fueron incluidos todos los sectores, tanto los opositores como los empresariales. “Mosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar para que Venezuela sea libre, próspera… Hoy vuela libre y debe seguir volando libre”.