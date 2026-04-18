La Orquesta Filarmónica y destacados guitarristas hicieron el primero de dos homenajes a Antonio Lauro

Este sábado se realizó, en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, el primero de dos conciertos en homenaje al maestro de la guitarra clásica, Antonio Lauro. Las y los amantes del cordófono de seis cuerdas plenaron el recinto este sábado 18 de abril en el concierto “Lauro: Sinfonía de Voces y Guitarra”.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Alexander Vivas / Fotos: Elina Tineo)

La actividad arrancó con las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien tras dar la bienvenida al público destacó la relevancia de Lauro como pilar fundamental de la venezolanidad por sus innumerables aportes en la construcción de nuestra identidad musical. “Este homenaje al maestro Lauro surge en momentos de profundo sentimiento, de creencias por nuestra identidad patria. Lauro representa nuestra esencia y la forma de expresión musical de nuestro sentir”, afirmó el titular de la cartera de la Cultura venezolana.

Cazal, subrayó que, a pesar de cumplirse 40 años de su partida física, la obra del maestro permanece vigente en cada acorde: “Lauro se fue, pero se quedó. Su herencia vive en todos estos músicos y en toda nuestra patria musical”.

Un intenso y nutrido conversatorio llamado “Lauro Total” se desarrolló por el reconocido escritor y biógrafo Alejandro Bruzual, quien basó su ponencia en torno a su libro “Antonio Lauro. Un músico total”.

En el conversatorio se mencionaron elementos, no solo del maestro guitarrista, sino del músico integral que dominó múltiples aspectos de la creación musical, considerado como una referencia fundamental para entender su contribución a la música nacional e internacional, detallando su talento, su dedicación al instrumento y los maestros y compañeros que contribuyeron en su vida.

Luego de la antesala, el maestro Ignacio Ornés inició el recital de guitarra con las piezas “Pavana a la memoria de Antonio Lauro”; “Homenaje a Antonio Lauro” de Evencio Castellanos; los valses Tatiana, Andreina, Natalia y Yacambú del propio Antonio Lauro; finalizando esta primera parte de su participación con la suite venezolana de Lauro, que contiene los temas “Registro”, “Danza Negra”, “Canción” y “Vals”.

Seguidamente, entró en escena el maestro Jhíbaro Rodríguez, quien interpretó las piezas “Preludio para despertar”; “Le Petit Bal de la Marine” de François Deguelt; cuatro piezas del maestro Lauro “Carora” (Vals) – “Angostura” (Vals) – “Pasaje Aragüeño” y “Seis por Derecho al estilo del Arpa Llanera”; finalizando con la canción “Recordando a Lauro” del maestro Efraín Silva.

La Orquesta Filarmónica Nacional y el Coro Vicente Emilio Sojo, dirigidas ambas por el maestro Rubén Capriles, interpretaron a Joaquín Rodrigo en el II movimiento “Adagio”, el concierto de Aranjuez, con el acompañamiento solista del maestro Ignacio Ornés.

Posteriormente, del maestro Lauro se escuchó el III movimiento “Marisela”, acompañado por el maestro solista Jhíbaro Rodríguez. La jornada culminó con la famosa “Cantaclaro” y la introducción en este punto del Coro Vicente Emilio Sojo y el tenor Nilo Márquez.

Queda abierta la invitación para este domingo 19 de abril, a las 11:00 a.m. para la segunda función de este homenaje que iniciará con la presentación de la obra Cantaclaro, del maestro Lauro, con la intervención del Coro Vicente Emilio Sojo y del tenor Nilo Márquez.

Seguidamente la gala continuará con el Concierto para Guitarra y Orquesta Nro 1 del maestro Lauro, obra en la que participará el maestro solista Efrén Suárez. Giros Negroides será la obra que marcará la culminación de esta conmemoración de un maestro que simboliza nuestra sonoridad universal y cuyas partituras son transmitidas de generación en generación en las escuelas de música del mundo entero.