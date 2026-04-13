Día Nacional del Cuatro

Emil Sucre Gamboa y destacados intérpretes del cuatro participaron en actividad en la Red de Arte de Barcelona

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Este viernes el 10 de abril 2026 se realizó el conversatorio “El Cuatro por la Paz”, en la tienda Fundación Red de Arte ubicada frente a la Plaza Boyacá de Barcelona, estado Anzoátegui, reuniendo a músicos, cantantes y público aficionado para celebrar y difundir la riqueza cultural del cuatro venezolano, con la participación especial del gran maestro Emil Sucre Gamboa.

Texto: Prensa El Oriente Venezolano y su Cultura

La actividad fue organizada en torno al Día Nacional del Cuatro (4 de abril), y ofreció un espacio de encuentro entre generaciones: maestros consagrados, intérpretes emergentes y público interesado donde compartieron experiencias, técnicas y repertorios que resaltan la importancia del cuatro como patrimonio cultural.

Emil Sucre Gamboa, compositor y músico oriundo de Punta de Mata (Monagas) y radicado en El Tigre por más de cinco décadas, fue el invitado de honor y ofreció una charla emotiva sobre la historia del instrumento, su papel en la identidad venezolana y la necesidad de promover su enseñanza en las nuevas generaciones tal como hacía el recordado y excelentísimo ejecutante Sir Augusto Ramírez, oriundo de El Tigre estado Anzoátegui, fundador de la Fundación “Sumagestad El Cuatro”

Además del maestro Emil Sucre Gamboa, participaron los destacados Cuatristas; Valentina Bastardo, Juan Carlos Avilés, Romer Luna, Juan Galindo.

En la actividad también se disfrutó la actuación especial de los cantantes; Simón Gallardo y Vanessa Brito, quienes ofrecieron en el conversatorio interpretaciones en distintos géneros musicales.

El Cuatro fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de abril 2013, fortaleciendo así valores e identidad del país.

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