Emil Sucre Gamboa y destacados intérpretes del cuatro participaron en actividad en la Red de Arte de Barcelona

Este viernes el 10 de abril 2026 se realizó el conversatorio “El Cuatro por la Paz”, en la tienda Fundación Red de Arte ubicada frente a la Plaza Boyacá de Barcelona, estado Anzoátegui, reuniendo a músicos, cantantes y público aficionado para celebrar y difundir la riqueza cultural del cuatro venezolano, con la participación especial del gran maestro Emil Sucre Gamboa.

Texto: Prensa El Oriente Venezolano y su Cultura

La actividad fue organizada en torno al Día Nacional del Cuatro (4 de abril), y ofreció un espacio de encuentro entre generaciones: maestros consagrados, intérpretes emergentes y público interesado donde compartieron experiencias, técnicas y repertorios que resaltan la importancia del cuatro como patrimonio cultural.

Emil Sucre Gamboa, compositor y músico oriundo de Punta de Mata (Monagas) y radicado en El Tigre por más de cinco décadas, fue el invitado de honor y ofreció una charla emotiva sobre la historia del instrumento, su papel en la identidad venezolana y la necesidad de promover su enseñanza en las nuevas generaciones tal como hacía el recordado y excelentísimo ejecutante Sir Augusto Ramírez, oriundo de El Tigre estado Anzoátegui, fundador de la Fundación “Sumagestad El Cuatro”

Además del maestro Emil Sucre Gamboa, participaron los destacados Cuatristas; Valentina Bastardo, Juan Carlos Avilés, Romer Luna, Juan Galindo.

En la actividad también se disfrutó la actuación especial de los cantantes; Simón Gallardo y Vanessa Brito, quienes ofrecieron en el conversatorio interpretaciones en distintos géneros musicales.

El Cuatro fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de abril 2013, fortaleciendo así valores e identidad del país.