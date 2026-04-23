Realizaron homenaje a Earle Herrera en el Día Internacional del Libro

En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, este jueves 23 de abril se llevó a cabo un homenaje al destacado escritor, periodista y político venezolano Earle Herrera, con un conversatorio realizado a propósito de cumplirse 77 años de su nacimiento. La jornada tuvo lugar en la Librería del Sur Elsa Morales, ubicada en la Galería de Arte Nacional, en Caracas, dedicada a resaltar el valor de la literatura y el legado de uno de los autores más significativos de la narrativa y el pensamiento venezolano contemporáneo.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross)

“Hoy es el Día Internacional del Libro y se celebra porque en ese día tres escritores emblemáticos universales fallecieron: William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega; también, siglos después, Teresa de la Parra. Pero nosotros celebramos la vida, y estamos celebrando los 77 años de Earle Herrera, nuestro querido Earle”, manifestó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

Cazal recordó el profundo vínculo que mantuvo con Earle Herrera desde sus años de formación universitaria y destacó su calidad humana, su sentido del humor y su pasión por los libros.

Rememoró el momento en que Herrera fue homenajeado durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2020. “Le pidió permiso al presidente Maduro para guardar aquel cartoncito que decía: “Earle Herrera, escritor homenajeado, Filven 2020”, porque decía que si iba a su pueblo, El Tigrito, y contaba que lo habían homenajeado, no le iban a creer; pero si llevaba el papelito, sí”, relató entre risas.

“Earle tenía una honestidad con sus lectores. Decía las cosas con un amor que les permitía entender sus escritos. Él estaría contento de que nosotros estemos leyendo y publicando sus libros”, afirmó el titular de la Cultura venezolana.

“Es un escritor que ha marcado una época por sus crónicas, por su manera de ver el mundo, pero sobre todo por el humor que lo caracterizaba”. Hizo mención que sus libros reposan actualmente en la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde estudiantes e investigadores pueden consultar sus obras.

Earle Herrera una figura esencial en la escritura creativa

Por su parte, el escritor y periodista Clodovaldo Hernández leyó una semblanza titulada “La maravilla cotidiana” del profe Earle Herrera, publicada originalmente en Ciudad Caracas, en la que definió a Herrera como “letra encarnada” y una figura esencial en la docencia, el periodismo y la literatura venezolana.

“Earle Herrera puede escribir todos los días, sin falta, una minicrónica, casi siempre de pulso penetrante, de vez en cuando conmovedora hasta el borde de las lágrimas, porque enhebrar las palabras de todas las maneras posibles es una función natural suya, como el canto del pájaro que después de todo es una maravilla cotidiana”, expresó.

Entretanto, Roberto Malaver recordó el humor agudo y la enorme capacidad intelectual de Earle Herrera, así como su admiración por la literatura de Gabriel García Márquez.

“Con Earle, pasar un rato era aprender. Yo decía que uno aprendía con Earle en uno o dos minutos lo que uno no aprendía con gente que habla y habla y habla”, comentó.

Malaver relató diversas anécdotas compartidas con el escritor, resaltando su agudeza, su ironía y su cercanía humana. “Era un tipo de esos con los que vale la pena compartir, reír y aprender. Era un hermano siempre”, afirmó.

Además de este conversatorio, en todo el país se desarrollan actividades conmemorativas por el Día Internacional del Libro, entre ellas talleres, charlas y encuentros sobre la producción editorial, la lectura y la importancia del libro como obra colectiva.