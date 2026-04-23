Instalada Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre Reforma de la Justicia Penal

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este jueves el acto de instalación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial. Desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, la mandataria encargada explicó que se trata de una instancia que recogerá todos los aportes que puedan formular las venezolanas y venezolanos de bien para garantizar un acceso a la justicia sin diferenciación.

Texto: Últimas Noticias

Explicó que este es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y, en consonancia, se trabaja para atender las solicitudes y corregir lo que sea necesario.

Delcy Rodríguez instala Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, 23 de abril de 2026

Forman parte de esta instancia: la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez; la defensora del Pueblo, Egleé González; el fiscal general de la República, Larry Devoe; el defensor Público General, Daniel Ramírez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el diputado Jorge Arreaza; el coordinador del Programa de Convivencia y Paz, Ernesto Villegas; entre otras autoridades.

“Vamos a consultar a las venezolanas y los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal; es un pedido del pueblo todo lo relacionado con el acceso a la justicia; que sea un acceso a la justicia oportuno, sin ningún tipo de diferenciación, imparcial”, subrayó.

Reconoció que se han dado pasos importantes; no obstante, hay una deuda que es impostergable “y la tenemos que atender”.

Informó que asume la Secretaría de esta instancia el fiscal general Larry Devoe.

Corregir los vicios existentes en el sistema de justicia

La mandataria pidió a corregir las fallas, especialmente en los organismos de seguridad ciudadana, donde todavía persisten vicios que afectan la justicia.

“Hay vicios de poder que deben ser corregidos. Yo pido a todos los organismos competentes en la materia que nos aboquemos de manera coordinada, como venezolanas y venezolanos de bien, a atender este asunto. Son quejas cotidianas de los ciudadanos que aspiran a mantener una relación de respeto con sus organismos de seguridad ciudadana para el mantenimiento de la paz, la tranquilidad; que aspiran ir a un tribunal y tener buen tratamiento”, explicó.

“Se ha avanzado, pero hay males que persisten; que no hemos podido superar”. De allí la importancia de consultar al pueblo sobre su concepto de lo que es la justicia cotidiana.

Expresó sus aspiraciones a que la justicia penal responda al artículo 26 de la Constitución de la República para garantizar el derecho humano a la misma.

Ley de Amnistía llega a su fin

Por otra parte, la mandataria encargada aplaudió el proceso de Amnistía que se ha realizado en el país para avanzar hacia la reconciliación nacional. No obstante, aseveró que ha habido voces que buscan perturbar su buen desarrollo.

Precisó que 8.616 personas han sido beneficiadas con la ley, colocando al país en un punto «muy alto» en comparación con procesos similares en España y Sudáfrica.

Dijo que la Ley de Amnistía llega a su fin, pero para aquellos casos no contemplados en el instrumento jurídico, están otras vías para canalizar. «Hemos dicho que a través del Programa para la Convivencia Democrática y Paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia», puntualizó.

Informó que se trabaja en la búsqueda de canales para «tener encuentros con quienes se encuentran en el exterior».