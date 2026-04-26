Ejecutivo Nacional designó nuevas autoridades en el Ministerio para la Cultura

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, dio a conocer este domingo 26 de abril, a través de sus redes sociales, las nuevas designaciones de autoridades en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), por instrucciones de la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez.



Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo)

Entre los nombramientos destaca la designación de Gabriela Alejandra Simoza Romero como viceministra de Cultura, responsabilidad que ejercerá junto a la Dirección General de la Fundación Misión Cultura. Licenciada en Artes, con diplomado en Comunicación Política, cuenta con una amplia trayectoria como diputada por el estado Miranda, directora del Gabinete Cultural de esa entidad, Autoridad Única de Cultura, alcaldesa del municipio Urdaneta y constituyente por esa jurisdicción.

Tendrá la tarea de dar seguimiento a las políticas de Estado para la Cultura y fortalecer el vínculo entre esta dependencia, educación y recreación, además de liderar la plataforma de las artes escénicas y musicales.

Asimismo, Rosario Patricia Soto Suárez fue designada como viceministra de Fomento de la Economía Cultural. Licenciada en Educación, mención Antropología, actualmente se desempeña como directora General del Archivo General de la Nación y directora Ejecutiva del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ha ocupado responsabilidades como directora de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, Fundapatrimonio y el Centro Nacional de Archivos.

Su labor estará orientada al diseño y seguimiento de políticas públicas desde la perspectiva de la racionalidad económica y la formulación de la política comercial-cultural, además de asumir el liderazgo de la plataforma del Libro del MPPC.

Por su parte, el ministro Cazal informó que en el viceministerio de Cultura Audiovisual, estará a cargo Miqueas Figueroa Yepes, conocido como “Piki”, asume la presidencia del Centro Nacional del Disco (Cendis). Artista, letrista, creativo y curador visual, cuenta con más de 30 años de trayectoria en la gestión cultural y es fundador del Parque Cultural Tiuna El Fuerte.

Ha destacado como vocalista y compositor de agrupaciones como Sontizón y Bituaya, así como impulsor del movimiento de música urbana y del hip hop venezolano.

De igual forma, Rosa Chiquinquirá Raydán Olivares fue designada presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso, con estudios de maestría en Estudios de la Cultura, ha desempeñado funciones en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Iartes, la Agencia Venezolana de Noticias y Ciudad CCS.

Su responsabilidad estará centrada en el fortalecimiento de la cinematografía nacional, la preservación de la memoria audiovisual venezolana y la promoción de producciones latinoamericanas y nacionales en espacios públicos.

Por su parte, Román Chamorro Guerra fue designado presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Licenciado en Comunicación Social, mención Audiovisual, con estudios de postgrado en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, suma más de 35 años de experiencia en comunicación, mercadeo y producción audiovisual.

Entre sus funciones estará fortalecer la política cinematográfica nacional y garantizar el financiamiento a la producción, promoción y exhibición del cine venezolano.

En el ámbito editorial, Cósimo Mandrillo Candida asumirá la presidencia de Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A. Escritor, docente e investigador, es licenciado en Letras, magíster en Literatura Venezolana y doctor en Literatura Hispánica por la University of Iowa. Ha sido director de la Feria Internacional del Libro de Maracaibo, de la Fundación Teatro Baralt y coordinador de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, además de jurado del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

Su misión principal será fortalecer la publicación de obras literarias, ensayísticas y de pensamiento de autores venezolanos e internacionales.

Finalmente, Omar Salvador Enrique Rangel Espinoza fue designado presidente de la Fundación Imprenta de la Cultura. Actualmente se desempeña como presidente encargado de la Fundación Distribuidora Venezolana de Cultura y de la Fundación Librerías del Sur. También ha ocupado responsabilidades en CANTV, COVETEAL y el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales.

Su gestión estará orientada a garantizar la producción de materiales gráficos de alta calidad y a precio justo, promoviendo el acceso al libro y el fortalecimiento del hábito lector en la población.

Estas designaciones forman parte de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la consolidación de políticas públicas que impulsen el desarrollo cultural de la nación.