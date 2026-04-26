La salsa de Héctor Lavoe une a Venezuela y Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

“La música no solamente se hizo para el baile, se hizo también para la lectura”, asegura el escritor e investigador musical colombiano Sergio Santana, quien junto al ministro del Poder Popular de Venezuela, Raúl Cazal, presentó en la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) la nueva edición de su libro Héctor Lavoe, la voz del barrio, a cargo de la editorial El perro y la rana.

T y F: CENAL

Qué hizo el sonero boricua durante su paso por diferentes países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y Colombia, tiene respuesta en el texto, que recrea sus aventuras y desventuras, bajo la escritura de Santana, con 44 años en la investigación musical y 17 libros publicados.

“Diferentes autores nos van contando sus viajes, todo lo que pasó, sus conciertos en esos países, en esas ciudades”, detalló Santana.

Ilustró cómo hoy sigue sonando Periódico de ayer, el clásico de la salsa interpretado por Héctor Lavoe, lanzado oficialmente en 1976. “Lo seguimos bailando, lo seguimos cantando, lo seguimos sintiendo como propio, seguimos diciendo que es una obra universal, y la seguimos sintiendo aquí como está 50 años después”.

La impronta de la vida

El ministro Cazal se refirió a Santana como un extraordinario biógrafo y ensayista sobre un tema que tiene que ver con todos los actores que hicieron de la salsa, en su momento, la mayor expresión de la música del Caribe e incluso universal.

“Quizás uno cuando piensa en la salsa uno piensa en la forma farandulera en que son presentados nuestros exponentes, nuestros cantantes, nuestros músicos. Entonces, hay una visión farandulera de la que Sergio hace caso omiso y le da la impronta de la vida de todas estas personas”, refirió.

Marcado por Lavoe, Santana se preguntó al momento de escribir el libro sobre qué singularidad lo haría diferente a otras obras que solo abordan su figura desde la farándula, las exageraciones y desde lo que llamó mentiras ya calcificadas.

“A mi me interesan son las virtudes de él como cantante, como representante de lo que fue la salsa de todos los tiempos; el hecho de que la droga lo afectó en alguna parte lo debo mencionar en el libro, pero no con el morbo de otros libros que leí”.

A Santana lo movió la pasión y el aporte de su publicación a la cultura. “Mi singularidad planteaba eso, tenía que hacer una biografía apegada a la discografía de él y contando cosas alrededor de la discografía”, dijo. “Me encontré con otra cosa, que yo quería plantear la universalidad latinoamericana”.

Héctor Lavoe, la voz del barrio está disponible en el stand a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, donde se exhiben de este país mas de 200 novedades editoriales.