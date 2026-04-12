Comuna “Guaira con visión revolucionaria” recibió jornada de atención social integral

En una mañana calurosa y llena de entusiasmo compartido, los rostros de niños, jóvenes y abuelos de la comuna “Guaira con visión revolucionaria” se llenaron de alegría. Este sábado 11 de abril, el municipio Vargas del estado La Guaira se transformó en el escenario de una hermosa jornada de atención social integral, donde el cuidado médico y la recreación se unieron para abrazar a cada familia de la comunidad.

El ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Raúl Cazal, junto al alcalde José Manuel Suárez, compartieron de cerca con los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MINMUJER), el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), las grandes misiones y la Escuela Taller La Guaira, entre otros organismos dedicados al bienestar del pueblo. Más que una revisión institucional, fue un recorrido de escucha y cercanía con el pueblo.

En este contexto, el ministro Cazal expresó su gratitud por el despliegue realizado en beneficio de las 1.520 familias del sector y destacó que cada esfuerzo se siembra pensando en el mañana: “por nuestros hijos, por nuestras hijas, el futuro de la patria”. Asimismo, recordó el legado del Comandante Chávez, cuya visión humana hizo posible “que hoy sea atendido nuestro pueblo”.

Por su parte, el alcalde José Manuel Suárez enfatizó la importancia de transformar la gestión pública en acciones “para poder atender a un pueblo mostrando amor”.

Bajo el característico calor costero y en perfecta unión cívica, la jornada también brindó alegría a los más pequeños. Gracias a la organización de los Institutos Municipales de la Juventud y de Deporte y Recreación, respectivamente, los niños disfrutaron de una serie de actividades de esparcimiento y juegos tradicionales. Entre el girar de los trompos, el subir y bajar de los yoyos y el brillo de las metras, los más pequeños vivieron la magia de ser venezolanos, disfrutando además de saltarines y pintacaritas que llenaron de color la barriada.

La esperanza también se hizo presente a través de las letras y el cuidado físico, con el despliegue de las Grandes Misiones, incluyendo Misión Robinson, Sucre y José Gregorio Hernández. En este espacio, la juventud tuvo acceso a la colección bibliográfica “25 para el 25”. Julio César Madrid, responsable de la plataforma patrimonial del estado La Guaira, resaltó que mediante estas obras del Boom latinoamericano se ha “incentivado y fortalecido la lectura en la juventud venezolana” de liceos y universidades.

Paralelamente, la salud fue priorizada con la entrega de más de 70.000 medicamentos y la habilitación de consultas generales y servicios de ecografía totalmente gratuitos. Esta atención fortalece el espíritu de una comuna que vibra con las tradiciones de San Antonio, San Juan y la Cruz de Mayo, demostrando que la fe y la cultura son el alma de nuestra soberanía.

Esta jornada reafirma el compromiso inquebrantable del Gobierno Bolivariano de llegar a cada rincón del territorio, transformando las comunidades más recónditas en espacios de esperanza y dignidad. Al priorizar el bienestar integral, la salud y la cultura, el Estado venezolano demuestra que la verdadera Revolución reside en la atención directa y amorosa al pueblo.