Delcy Rodríguez realizó encuentro con leyendas del béisbol para lanzamiento de la Liga Monumental

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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro este viernes en la noche con las estrellas nacionales e internacionales que participarán en la Liga Monumental de Béisbol, evento que inicia este sábado 11 de abril a las 7:00 p. m. en el Estadio Monumental Simón Bolívar con un duelo entre Leones del Monumental y los Navegantes de Caracas.

Texto: Prensa Presidencial

En el encuentro con la Presidenta Encargada estuvieron presentes leyendas como David Ortiz, Robinson Canó, Omar Vizquel, y Luis Sojo, entre otros peloteros quienes darán vida a un formato innovador de ocho equipos diseñado para el disfrute de la fanaticada del béisbol.

Delcy Rodríguez con leyendas del béisbol, previo a la Liga Monumental 2026, 10 de abril de 2026
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El Ejecutivo Nacional garantiza la consolidación de Venezuela como potencia mundial de la disciplina tras su histórica participación en los Estados Unidos donde obtuvo Venezuela el título de Campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

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