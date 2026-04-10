Miqueas “Piki” Figueroa asume el Viceministerio de Cultura Audiovisual del Ministerio para la Cultura

A través de las plataformas digitales, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, anunció este viernes 10 de abril la designación de Miqueas “Piki” Figueroa como viceministro de Cultura Audiovisual.
Texto: Prensa MPPC
Cazal dio la bienvenida al nuevo funcionario destacando su trayectoria de tres décadas en el ámbito cultural. “Contamos con tu experiencia como artista, letrista, creativo y curador visual, como gestor cultural venezolano con una trayectoria de 30 años en la creación, dirección y articulación de proyectos artísticos y comunitarios”, señaló.
El titular de Cultura enfatizó la importancia de los retos venideros para el sector. “Ahora es que hay trabajo creativo por hacer. Seguimos”, expresó.
Miqueas Figueroa, mejor conocido como Piki, posee amplia experiencia en la dirección creativa de documentales, videoclips y piezas publicitarias, es fundador y director del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, ha sido vocalista y compositor de agrupaciones como Sontizón y Bituaya, y es considerado uno de los principales impulsores del movimiento hip hop en Venezuela.
Asimismo, ha formado parte de plataformas internacionales como Place of World, la Red de Espacios Culturales del Sur y los colectivos brasileños Fora Do Eixo y Mídia Ninja, donde ha promovido intercambios que amplían el alcance del movimiento cultural urbano venezolano.
En su cuenta en redes sociales, el ministro escribió:
Bienvenido Miqueas “Piki” Figueroa al ministerio del Poder Popular para la Cultura como viceministro de Cultura Audiovisual. Contamos con tu experiencia como artista, letrista, creativo y curador visual, como gestor cultural venezolano con una trayectoria de 30 años en la creación, dirección y articulación de proyectos artísticos y comunitarios.
Mejor conocido como Piki, es fundador y director del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, ha impulsado espacios de formación, producción y participación juvenil plural en artes urbanas y comunicación alternativa, convirtiendo este proyecto de arte público y transformación cultural galardonado tanto en Venezuela como en España y China.
Además de su labor en Tiuna El Fuerte, ha sido vocalista y compositor de las agrupaciones Sontizón y Bituaya, destacadas por su propuesta de fusión urbana con raíces afrovenezolanas. Su experiencia incluye la dirección creativa de documentales, videoclips y piezas publicitarias, así como la producción de festivales y eventos masivos que han fortalecido el movimiento de música urbana en el país. Ha sido creador e impulsor de iniciativas que han contribuido al desarrollo del hip hop venezolano.
Su trabajo se extiende también al ámbito internacional, formando parte de plataformas como Place of World, la Red de Espacios Culturales del Sur y los colectivos brasileños Fora Do Eixo y Mídia Ninja. Desde estos espacios ha promovido intercambios, residencias y colaboraciones que amplían el alcance del movimiento cultural urbano venezolano.
Ahora es que hay trabajo creativo por hacer. Seguimos.