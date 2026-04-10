Miqueas “Piki” Figueroa asume el Viceministerio de Cultura Audiovisual del Ministerio para la Cultura

A través de las plataformas digitales, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, anunció este viernes 10 de abril la designación de Miqueas “Piki” Figueroa como viceministro de Cultura Audiovisual.

Texto: Prensa MPPC

Cazal dio la bienvenida al nuevo funcionario destacando su trayectoria de tres décadas en el ámbito cultural. “Contamos con tu experiencia como artista, letrista, creativo y curador visual, como gestor cultural venezolano con una trayectoria de 30 años en la creación, dirección y articulación de proyectos artísticos y comunitarios”, señaló.

El titular de Cultura enfatizó la importancia de los retos venideros para el sector. “Ahora es que hay trabajo creativo por hacer. Seguimos”, expresó.

Miqueas Figueroa, mejor conocido como Piki, posee amplia experiencia en la dirección creativa de documentales, videoclips y piezas publicitarias, es fundador y director del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, ha sido vocalista y compositor de agrupaciones como Sontizón y Bituaya, y es considerado uno de los principales impulsores del movimiento hip hop en Venezuela.

Asimismo, ha formado parte de plataformas internacionales como Place of World, la Red de Espacios Culturales del Sur y los colectivos brasileños Fora Do Eixo y Mídia Ninja, donde ha promovido intercambios que amplían el alcance del movimiento cultural urbano venezolano.

En su cuenta en redes sociales, el ministro escribió: