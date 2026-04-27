Livia Méndez: “Mr. Hamlet es una manera fresca y divertida de contar Shakespeare con nuestro sainete caraqueño”

La primera actriz, fundadora de la Compañía Nacional de Teatro, conversó con la periodista Oriana Chirinos, en el noticiero “Cultura Al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM sobre la nueva temporada de este musical que transforma la tragedia danesa en una fiesta venezolana. La obra, escrita por Aquiles Nazoa y dirigida por Aníbal Grunn, se presenta en el Teatro Alberto de Paz y Mateos hasta el 3 de mayo y luego recorrerá ocho salas de Caracas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

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En una nueva entrega del noticiero “Cultura Al Día”, la periodista Oriana Chirinos conversó con la actriz Livia Méndez, figura fundamental del teatro venezolano y fundadora de la Compañía Nacional de Teatro, para hablar del reestreno de la obra Mr. Hamlet, un musical que traslada la inmortal tragedia de Shakespeare a una Dinamarca que bien podría ser Caracas.

“Es una manera muy fresca, muy divertida, como acostumbra hacer nuestro teatro venezolano con el sainete que nos caracteriza”, expresó Méndez durante la entrevista, destacando cómo esta adaptación refleja la idiosincrasia criolla. “Reflejando nuestra idiosincrasia, mostrándonos tal cual somos: con desparpajo, con alegría, con mucha felicidad, así como somos los venezolanos”.

La obra, que se presenta en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos —sede de la Compañía Nacional de Teatro, ubicada en la avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos—, es una adaptación de la pluma del poeta, escritor y humorista venezolano Aquiles Nazoa, en el marco de la conmemoración de sus 50 años de siembra . La dirección está a cargo del maestro Aníbal Grunn, quien además es actor de la compañía y tiene una vasta trayectoria que incluye su paso por el legendario grupo Rajatabla.

Una obra universal con sabor a Venezuela

Para Livia Méndez, la universalidad de Shakespeare es el vehículo perfecto para contar una historia local. “Shakespeare por supuesto se encargaba de contar las historias de su tierra a su manera, pero es tan universal que nosotros pudimos adaptarlo a través de la pluma de Aquiles Nazoa”, explicó la actriz.

La propuesta escénica va más allá de la actuación: es un espectáculo multidisciplinario que fusiona ritmos como el bolero, el tango, el swing y la música cañonera , y que exige de sus intérpretes un entrenamiento integral. “Es una obra multidisciplinaria donde el actor, la actriz, se forma no solamente a nivel de actuación, sino también a nivel de baile, de danza y de canto”, detalló Méndez.

Nueva sangre en la Compañía Nacional de Teatro

Uno de los aspectos más destacados de esta temporada es la incorporación de jóvenes actores recién ingresados a la Compañía Nacional de Teatro. “Nosotros tenemos ahora en la compañía una nueva política de inclusión de la juventud. Han entrado jóvenes, actores noveles que se están formando en gran cantidad”, señaló la fundadora del elenco.

Méndez, quien formó parte de la fundación de la Compañía Nacional de Teatro en 1986 con el montaje de Pedro Navaja—cuando ella misma era una joven actriz—, destacó la importancia de mantener la disciplina formativa. “Hay que tener disciplina formativa y estar al día: todos los días calentando el cuerpo, todos los días calentando la voz, haciendo plazas de canto, vocalizaciones, plazas de actuación. Eso continúa en la compañía”, afirmó.

Entre los nombres que han pasado por esta institución, la actriz mencionó a figuras como Isaac Chocrón (director fundador), Marcelo Pissarro (reconocido director recientemente fallecido), Francis Rueda, Aura Rivas, Gerardo Duombo, María Brito y el propio Aníbal Grun, entre muchos otros.

Un proceso de formación exigente

La reposición de Mr. Hamlet implicó un intenso trabajo de preparación actoral. Méndez detalló que contaron con la formación de Julia Carolina Ojeda (maestra de actuación, formación vocal y entrenamiento del oído musical) y del maestro Miguel Isa —quien también dirige y actúa en otras obras de la cartelera teatral — para montar las coreografías originales. Actualmente, un joven integrante de la compañía continúa con el trabajo corporal de los nuevos actores.

El resultado, según Méndez, ha sido extraordinario. “Después del estreno tuvimos una función a sala llena, con un público espectacular que se conectó desde el primer momento con la historia, con el montaje. El público pasa a ser un personaje más, se convierte en un elemento fundamental del espectáculo”, relató emocionada.

Programación y sedes

Mr. Hamlet se presenta en el Teatro Alberto de Paz y Mateos hasta el domingo 3 de mayo con la siguiente programación: viernes y sábados a las 6:00 p.m., y domingos a las 4:00 p.m. .

Pero la obra no se quedará solo en su sede principal. Tal como lo anunció Livia Méndez en la entrevista, la Compañía Nacional de Teatro llevará este montaje a otros espacios de la ciudad. Según informó la prensa, la pieza recorrerá ocho teatros de Caracas —entre los que se mencionan el Guayanés, Catia, La Vega, Simón Rodríguez, Alameda, San Martín, César Rengifo (Petare) y la Casa del Obrero— y posteriormente iniciará una gira por el interior del país a partir del 16 de mayo de 2026 .

“Justamente para seguir llevando el teatro a las comunidades y hacer ese trabajo formativo e informativo de lo que está haciendo la Compañía Nacional de Teatro en nuestro país”, concluyó Méndez, quien se mostró agradecida por la difusión de la actividad cultural venezolana.