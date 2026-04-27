Elio Martínez: “Los bailarines somos artistas deportistas de élite, trabajamos el cuerpo y el alma”

El coreógrafo e intérprete, director del grupo Piso Rojo de la UCV, conversó con la periodista Oriana Chirinos, en el noticiero “Cultura Al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM sobre las actividades del Mes de la Danza en la Universidad Central de Venezuela. Talleres, coloquios y encuentros de compañías conforman una programación que busca revitalizar la vida cultural universitaria y reivindicar la danza como disciplina de alto rendimiento.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

En el marco del Mes de la Danza, la periodista Oriana Chirinos conversó en el noticiero “Cultura Al Día” con Elio Martínez, coreógrafo, intérprete de danza y director del grupo Piso Rojo, agrupación adscrita a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Durante la entrevista, Martínez presentó el calendario de actividades organizadas por la Dirección de Cultura UCV y reflexionó sobre el momento actual de la danza en el país, la importancia de integrar las artes en la formación universitaria y el rigor físico que exige esta disciplina.

“Los bailarines somos artistas deportistas de élite”, afirmó Martínez contundentemente. “El doctor Parada, que fue médico de Carreño (el tenista), nos dijo una vez que nos poblamos como los jugadores de fútbol, como los peloteros profesionales. Pero no dejamos de ser artistas técnicos de fuerza, porque el esfuerzo es constante todos los días”.

Una programación para celebrar la danza en la UCV

Elio Martínez detalló una serie de actividades gratuitas y abiertas a todo el público que se realizan en distintos espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas, como parte de la celebración del Mes de la Danza, que tiene su punto culminante el 29 de abril, Día Internacional de la Danza .

Taller de La Trapatiesta: tradición y contemporaneidad

Una de las actividades destacadas fue el taller de La Trapatiesta, la “compañía estable de la alta tradicional y popular” de la Dirección de Cultura UCV. Martínez explicó que esta agrupación, fundada en marzo de 1990, trabaja desde una perspectiva que fusiona la danza tradicional venezolana con la danza contemporánea y la urbana .

“Piso Rojo trabaja sobre la danza contemporánea y la dramaturgia del movimiento, o la danza-teatro, o el teatro de la danza. Esa es nuestra especialidad”, describió el coreógrafo, diferenciando los enfoques de ambas agrupaciones pero destacando su complementariedad. La Trapatiesta, dirigida por la profesora Carmen Ortiz, es reconocida por su labor de investigación, proyección y difusión de las manifestaciones culturales tradicionales venezolanas, con espectáculos como “Y el Gallo Cantó” y “Alegorías a la tierra” que incorporan elementos del Tamunangue y el joropo .

Encuentro de compañías en la Facultad de Farmacia

Martínez anunció un evento especial para el martes (día siguiente a la entrevista) en la Facultad de Farmacia de la UCV, donde se darían cita varias compañías y escuelas de danza. Entre las participantes confirmadas mencionó a Danfar, la escuela de danza contemporánea de la Facultad de Farmacia, que fue la anfitriona de la jornada.

“Vamos a estar allí para ir cerrando ya el mes de la danza”, indicó Martínez, quien también adelantó la participación de Carmen Ortiz (directora de La Trapatiesta), quien “estará charlando en la plaza cubierta, invitándonos a todos a bailar”. Esta actividad forma parte de una programación más amplia que, según reportó UCV Noticias, incluyó presentaciones en la Plaza Cubierta del Rectorado el jueves 24 de abril, con la participación de La Trapatiesta, Piso Rojo, Priya Danza, Movimiento Vital y el Taller Danza Caracas .

“Saludarte”: un coloquio sobre el cuerpo del bailarín

Otro de los eventos centrales de la programación es el coloquio “Saludarte: Cuerpo en Movimiento y Bienestar” , que Martínez presentó como un espacio de encuentro entre la medicina y la danza. El coloquio contará con la participación de dos especialistas de primer nivel:

– Doctor Parada: médico que ha atendido a deportistas de élite, incluyendo al reconocido tenista venezolano Carreño. Martínez destacó que el doctor Parada también fue su médico cuando sufrió una lesión en la espalda durante su trabajo en otra compañía.

– Doctora Zuri: Profesora de la Facultad de Medicina de la UCV que también es bailarina y profesora de danza, lo que le permite abordar la disciplina desde una doble perspectiva.

“Ellos van a estar hablando sobre todo lo que debemos cuidar los bailarines, los deportistas, el cuerpo. Los que trabajamos con el cuerpo debemos estar aquí en este coloquio y escuchar sus consejos”, enfatizó Martínez.

El coloquio, que se realizará en la Sala de Conciertos de la UCV, abordará temas como el impacto de la danza en el cuerpo, la prevención de lesiones y la conciencia corporal necesaria para quienes se dedican a esta disciplina. Martínez insistió en la importancia de que el público en general también asista para “conocer lo que implica la danza y reconocerla siempre como un deporte”.

El arte como parte de la formación universitaria

Más allá de las actividades puntuales del mes de abril, Elio Martínez reflexionó sobre el rol fundamental que juega la Dirección de Cultura en la vida de la comunidad universitaria. “Para mí, la Dirección de Cultura es una parte importante para la comunidad universitaria, ¿por qué? Porque los estudiantes deben formarse entre las ciencias y las artes”, afirmó.

El coreógrafo citó ejemplos emblemáticos de figuras venezolanas que armonizaron su profesión con el arte:

– Jesús Sevillano (músico y médico): estudió en la UCV, formó parte de los estudios universitarios, después formó el Quinto Contrapunto y fue un gran solista, además de profesor y médico.

– La maestra Azul (bailarina y médica): “baila como puede, pero es profesora importante de la Escuela de Medicina”.

– José Gregorio Hernández (médico y teórico): graduado de la UCV, también fue teórico y músico.

“Lo importante es que las artes forman parte de la vida del profesional, porque no solamente tienes que alimentar el cerebro, tienes que alimentar el corazón”, sentenció Martínez, haciendo eco de una visión que la propia Dirección de Cultura ha promovido en sus actividades, donde se afirma que “el arte es una herramienta de transformación y complementa todas las profesiones” .

Revitalizar la vida universitaria tras años difíciles

Elio Martínez no ocultó los desafíos que ha enfrentado la UCV en los últimos años. “Venimos saliendo de años muy difíciles: problemas sociales, políticos, y después nos agarró la pandemia. Mucha gente migró, la universidad quedó sola”, recordó.

Sin embargo, destacó la perseverancia de quienes se quedaron. “Los que quedamos aquí, los pocos que quedamos, nos atrincheramos para que la ciudad no cerrara. Y bueno, la tiramos. Y poco a poco la hemos estado activando”.

Martínez expresó su deseo de que la universidad recupere el esplendor cultural que vivió cuando él ingresó, a finales de los años 70. “No estamos en tierra de nadie; es un gran parque que nosotros tenemos, un gran jardín, donde se tocaba la guitarra, donde se hacía lectura gramatizada, donde se hacían reuniones de poetas. En la plaza cubierta siempre había actividades de danza, de artes plásticas, de teatro. Es importante que esta vida vuelva”.

Este año, la actividad ha sido particularmente intensa. Según reportes de prensa, en abril de 2025 la UCV desplegó una variada programación por distintas facultades, incluyendo la Facultad de Ingeniería con la obra “Hilos de mi tierra” de La Trapatiesta, y la Plaza Cubierta del Rectorado con una jornada especial el jueves 24 de abril .

La metamorfosis de la danza contemporánea

Como director del taller experimental Piso Rojo, Martínez ofreció una visión aguda del momento actual de la danza en Venezuela y el mundo. “La danza en Venezuela, como en el mundo, está sufriendo una transformación. Está en una metamorfosis”, afirmó.

El coreógrafo explicó que los estilos puros que él aprendió —como la técnica de Martha Graham, la de Merce Cunningham, entre otras— ya no se presentan de manera aislada. “Vemos que hay como una necesidad de agregarle otras cosas, como la danza urbana. Incluso la danza urbana ha tenido la necesidad de tomar conocimientos de nosotros, los contemporáneos. Y los contemporáneos hemos tenido la necesidad de tomar de ellos para poder subsistir, para poder vivir”.

El resultado de este intercambio es “una nueva danza” que todavía está en proceso de definición. “Estamos en esa metamorfosis”, concluyó Martínez.

Piso Rojo: un laboratorio de creación colectiva

Elio Martínez también explicó la naturaleza del Taller Experimental Piso Rojo, la agrupación que dirige. “Piso Rojo trabaja sobre la danza contemporánea y la dramaturgia del movimiento”, detalló. La palabra “experimental” es clave para entender su metodología.

“Entramos a un espacio a investigar, a buscar. Después de esa búsqueda, después de esa investigación, se trae un resultado, y ese resultado ya lo llamamos coreografía y la presentamos”, explicó. “Es muy interesante para el trabajo colectivo y físico”.

Piso Rojo es una de las agrupaciones históricas de la danza universitaria venezolana. Según un trabajo de investigación citado en resultados de búsqueda, Piso Rojo es considerado “pionero de la danza contemporánea” en la UCV, junto a La Trapatiesta que impulsa la expresión popular y tradicional .

Invitación a la comunidad universitaria

Al cierre de la entrevista, Elio Martínez extendió una invitación a los estudiantes ucevistas a involucrarse con la vida cultural de la universidad. “Los invito a los estudiantes universitarios, de verdad, a tener contacto con su Dirección de Cultura, a formar parte de la Universidad Central y no como un visitante que viene a su clase y se va. Creo que deberían quedarse y conversar en este atrio, debajo de un árbol, en la plaza cubierta”.

Martínez recomendó seguir las redes sociales para estar al tanto de la programación:

– @culturaUCV (Dirección de Cultura UCV)

– @pisorrojoucv (Piso Rojo en Instagram)

– El propio Martínez se identifica como “@Volador7” en redes (aunque mencionó que perdió su teléfono y aún no ha podido recuperar sus cuentas de TikTok e Instagram)

También mencionó que en la Galería Universitaria, ubicada en la Plaza Cubierta, hay actualmente “una bella exposición” que vale la pena visitar.

“Yo creo mucho en el arte venezolano como luz del mundo”, afirmó Martínez con convicción. “Por las cosas que están haciendo los artistas ahorita en el mundo, al menos en nuestro mundo hispanohablante, creo que nosotros somos bien importantes también en esta área. Deberíamos llevarlo al mundo para ayudar a sanar este corazón”.