Néstor Curra: “La infancia es la semilla de la Patria, la lectura es el camino al conocimiento”

El escritor, editor e historiador, fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida, conversó con la periodista Angie Vélez en el noticiero “Cultura Al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM, en el marco del Día Internacional del Libro y del Idioma. Durante la entrevista, Curra reflexionó sobre la importancia de la lectura como ejercicio cerebral, la necesaria convivencia entre lo físico y lo digital, el uso consciente de la inteligencia artificial y el rol fundamental de la infancia en la construcción del futuro del país.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

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En el marco de la celebración del Día Internacional del Libro y del Idioma, la periodista Angie Vélez conversó en el noticiero “Cultura Al Día” con Néstor Curra, escritor, editor, historiador y fundador de la editorial Tinta, Papel y Vida. Durante el encuentro, Curra compartió su visión sobre el fomento de la lectura como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, la necesidad de integrar la tecnología al mundo editorial y el rol protagónico de los niños como “semilla de la Patria”.

La entrevista se da en un contexto particularmente significativo para el invitado, pues la editorial que dirige celebra 40 años de actividad cultural ininterrumpida, un hito que fue conmemorado recientemente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) y en espacios como el programa ComuniCalle . Néstor Curra, quien además dirigió durante cinco años la histórica revista Tricolor –fundada en 1949 por Rafael Rivero Oramas y declarada Patrimonio Cultural de Venezuela–, ha dedicado su vida a construir puentes entre la palabra impresa y las nuevas generaciones.

Leer es el ejercicio más importante del cerebro

“La neurociencia dice que el ejercicio más importante del cerebro es la lectura”, afirmó Curra al inicio de la conversación, subrayando que este proceso debe comenzar desde los primeros años de vida. “Hay que comenzar ese ejercicio con el cerebro desde pequeño para que nuestros niños descubran mundos, descubran cosas importantísimas”, agregó, defendiendo un enfoque que contemple a los niños no como objetos pasivos, sino como “sujetos con capacidades desde el mismo vientre de las madres”.

El editor citó como ejemplo el trabajo que realiza la Orquesta Sinfónica de Venezuela con mujeres embarazadas, desarrollando capacidades sonoras que también constituyen una forma de lectura. “La lectura tiene una lectura perceptiva. La perceptibilidad es clave: usted puede abrir un rincón en su casa con almohadas, un tendedero donde guindar libros, y el niño llega y dice: ‘el libro que yo quiero leer hoy es este’, y se tira allí y lee, porque es una lectura en libertad, una lectura libre”, explicó.

Convivencia entre lo físico y lo digital

Lejos de ver una guerra entre el libro impreso y las pantallas, Néstor Curra aboga por la integración de ambas realidades. “Pareciera ser que hay una discusión entre el libro físico y el libro digital y yo digo que no hay una discusión, hay una convivencia”, explicó.

El editor enfatizó que el problema no es la tecnología en sí misma, sino las opciones que se les brindan a los niños. Para el fundador de Tinta, Papel y Vida, la clave está en aprovechar las herramientas digitales como aliadas. En este sentido, mencionó la apuesta de su casa editorial por los libros multiplataforma y la realidad aumentada, donde un libro de papel puede incluir videos o animaciones en sus portadas para invitar a la lectura.

Como ejemplo, mencionó dos obras que serán presentadas próximamente: un libro de Armando José Sequera –a quien destacó por haber sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura– y otro de Armando Carías titulado Palabras sin dueño, que aborda el derecho de las niñas y los niños a escuchar cuentos. Ambos libros integran códigos que permiten acceder a contenido audiovisual relacionado con los autores. “Qué rico es trabajar literatura para niños y poder meter un vídeo dentro del libro”, expresó.

La inteligencia artificial: herramienta con criterio

Durante la entrevista, Curra también se refirió al uso de la inteligencia artificial en el mundo editorial y artístico. Si bien reconoce su utilidad como herramienta, advirtió sobre el riesgo de utilizarla sin criterio ni pensamiento propio.

“A mí me preocupa el exceso de uso de la inteligencia artificial sin criterio”, señaló. “Yo trabajo con inteligencia artificial también, pero le solicito cómo quiero el personaje. Si voy a hablarte de petróleo o de algo cultural, quiero que me dé el contexto del barrio, una muchacha que se parezca a la venezolana, con los pelitos churcos, un muchacho moreno. Le especifico el código estético para poder conectarme con el imaginario”, explicó.

Esta reflexión dialoga con los debates actuales sobre el rol de la IA en la creación artística, donde especialistas coinciden en que la tecnología debe ser un medio para potenciar, no reemplazar, la capacidad creativa humana .

La infancia como semilla de la Patria

El énfasis más apasionado de Néstor Curra estuvo dedicado a la infancia. “Consideramos que la infancia es la semilla de la Patria, es la conciencia del presente y del futuro”, sentenció.

Esta convicción no es nueva en su trayectoria. En una entrevista publicada en julio de 2025 por Resumen Latinoamericano, Curra recordó los orígenes de su labor editorial: “Comenzamos con una imprenta con la que hacíamos trabajos para apoyar a los presos políticos en los años 80. Hacíamos afiches de denuncia combinando gráfica con texto. Luego le fuimos dando un toque artístico” . Ese camino lo llevó a publicar, en 1985, Kaliebirri Nae Kudeido (El Árbol de la Vida), un libro bilingüe del pueblo indígena Jivi del estado Amazonas, ilustrado por el maestro Alfredo Almeida.

Esa obra fue seleccionada entre los 10 mejores libros para niños en lengua castellana en Venezuela en 1985, y en 1989 fue incluida en el catálogo White Ravens de la International Youth Library de Múnich, Alemania, que acompaña la exposición en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia . “No lo hicimos para los niños, lo hicimos para la gente, para el mundo”, recordó Curra.

En 1986, con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, realizó una gira por el país llevando la cultura del pueblo Jivi a través de la literatura, la danza y la música. “Fue muy interesante porque los indígenas nunca habían sido valorados. Sorprendieron a la urbanidad, a la ciudad, con ese mundo ancestral y espiritual”, relató.

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, Tinta, Papel y Vida ha publicado más de 100 títulos, incluyendo libros de la escritora Teresa de la Parra en la colección Carriel, obras del poeta boliviano Luis Luksic, y libros informativos sobre la historia del petróleo en Venezuela, la fauna venezolana y el agua .

Uno de los reconocimientos más importantes de la editorial llegó en 1991, cuando ganó en Francia el Premio a la Excelencia en Creatividad en el Centro Internacional de Estudios de Literatura para Jóvenes, por el juego literario Mariposas y Arrendajos —creado junto a la escritora Velia Bosch— que utiliza tableros y fichas con versos para que los niños construyan sus propias poesías .

Para Curra, el trabajo editorial no se limita a la producción de libros, sino que se extiende a la promoción de la lectura a través de talleres para adultos y niños. “Los enamoramos a través de la lúdica y de la estética, como una manera de atrapar la imaginación de las niñas y niños. Yo siempre hablo de un barco donde nos montamos y navegamos en el mundo de la imaginación para llegar a un puerto de destino que es la esperanza”, expresó.

Un llamado final a la lectura

Al cierre de la entrevista, Angie Vélez le dio espacio a Curra para dejar un mensaje final en este día tan significativo. El editor no dudó en hacer un llamado a la colectividad para valorar el libro como un vehículo de imaginación y conocimiento.

“Hay que leer de todo. Hay que entender que leer es un placer, quizá uno de los mejores placeres”, afirmó. Y añadió: “Sin lectura no hay desarrollo, no hay posibilidad del desarrollo de una patria, no hay posibilidad del desarrollo de una familia, no hay posibilidad del desarrollo individual. La lectura es el camino al conocimiento a través de un barco de la imaginación”.

Curra también tuvo palabras para los padres y educadores: “Si a un niño no le gusta leer un género, búsquele por otro lado: si le gusta la música, entre por ahí; si le gustan los dragones, entre por ahí. Hay que buscar la vuelta para motivar esa cultura lectora”.

El mensaje final fue contundente: “Así que a leer de todo, y a leer todos y todas, en este momento que Venezuela requiere la posibilidad para desarrollar una soberanía y una independencia”.