“Ishtana”: El trueno como metáfora escénica en la danza butoh venezolana

Hoy en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, las periodista Angie Vélez, conversó con Juan Carlos Linares, destacado bailarín, coreógrafo y director de teatro venezolano, reconocido por ser el único maestro de danza butoh en Venezuela y director de la compañía “THOT Danza Butoh” .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Puedes escuchar la entrevista aquí:

Durante la entrevista, Linares presentó los detalles de su más reciente montaje “Ishtana” —cuyo nombre proviene de la lengua indígena “Barí” y significa “la casa del trueno” —, una obra que se presentará este fin de semana en el Teatro Luis Peraza como parte de las celebraciones del mes de la danza.

¿Qué es el butoh?

Para quienes no estén familiarizados con esta expresión artística, Juan Carlos Linares ofreció una introducción clara y profunda. La danza butoh es una manifestación escénica originaria de Japón, surgida en el contexto de la posguerra, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki .

“Es una danza que surge en el contexto de la posguerra, cuando las bombas de Nagasaki e Hiroshima. A partir de allí, toda esa revolución que causó el truendo social, colectivo, individual” , explicó Linares.

A diferencia de la danza contemporánea occidental, el butoh no se centra en la forma ni en el virtuosismo técnico, sino en un trabajo de introspección profunda.

“La forma no importa mucho, el virtuosismo tampoco importa mucho. Es un trabajo más de introspección, más interno. El virtuosismo viene dado por otro lado: es un virtuosismo mental, del trabajo de concentración y atención” , detalló el maestro.

“Ishtana”: El trueno como eje creativo

La obra “Ishtana” toma su nombre de una palabra de la etnia Barí, una de las comunidades indígenas originarias de Venezuela, ubicada principalmente en la cuenca del Lago de Maracaibo y en la Sierra de Perijá, entre los estados Zulia y Mérida. El significado —“la casa del trueno”— se convirtió en el punto de partida para una investigación que abarca los fenómenos atmosféricos y su relación con lo divino.

“Quería trabajar el trueno en sí mismo, el sonido del trueno, pero eso nos llevó a ampliar: el relámpago, la lluvia, la nube, el agua. Eventos como terremotos, maremotos, tsunamis, plagas… eventos atmosféricos que suceden y hacen que el ser humano empiece a cuestionarse por qué sucede eso”, relató el coreógrafo.

Linares explicó que la investigación los condujo a explorar cómo diversas culturas han asociado estos fenómenos con deidades que expresan su descontento o, en el caso de la lluvia, su fertilidad. El montaje incluye referencias a divinidades como Thor (nórdica), Raijin (japonesa), Shangó (yoruba) y deidades indias vinculadas a los truenos.

La música: Paisajes sonoros para evocar tormentas

En cuanto a la música, Linares reveló que este montaje no cuenta con un compositor original, sino que se nutre de diversas fuentes sonoras que construyen una atmósfera densa y sorpresiva, similar a la de una tormenta.

“Busqué sonidos de platillos o composiciones musicales. Hay un compositor que hizo un disco llamado ‘Relámpago’ y puso músicas dedicadas a las deidades relacionadas con los truenos y relámpagos. Hay música dedicada a Thor, a Raijin, a Shangó, a un dios indio” , explicó.

Esta aproximación a la música como “atmósfera y paisaje” es una constante en su trabajo, aprendida durante sus años de formación en Venezuela.

La iluminación: Cine y danza se encuentran

Uno de los aspectos más innovadores de “Ishtana” es el trabajo de iluminación, a cargo de un director de fotografía de cine y publicidad.

“Es primera vez que trabajo con un señor que trabaja en cine. Él hizo un trabajo para nosotros por otra cosa y yo me quedé con que este señor sabe hacer estas cosas. Le dije: ‘A ti no te gustaría hacer un trabajo para nosotros?'” , recordó Linares.

El coreógrafo advirtió que la luz para cine y la luz para danza no son lo mismo, pero el resultado ha sido sorprendente: “La gente que ha conversado con nosotros dice que las luces son buenísimas, complementan y se cierra un ciclo dentro del proceso” .

El elenco: Cuatro intérpretes, un solo propósito

Actualmente, la compañía THOT está conformada por cuatro integrantes: Gioer Bolaños (el más antiguo), Mariana Ochoa (la única mujer en este montaje), un nuevo integrante que se unió hace un año y el propio Juan Carlos Linares.

El director confesó que inicialmente deseaba mantenerse fuera del escenario para dirigir exclusivamente, pero las circunstancias lo llevaron a integrarse también como intérprete.

“Yo me dedicaba a estar afuera y sacar material de ellos. Todo es material de ellos. Yo no me paro a decirles ‘quiero que hagas esto’, ellos tienen un material literario e imágenes con las cuales tienen que improvisar y gestionar desde su cuerpo” , explicó sobre su método de creación.

Linares describió su rol como “un poco autoritario” , en el sentido de que exige a cada intérprete dar lo mejor de sí, adaptándose a las capacidades y potencialidades individuales.

“Le dije a Mariana: ‘Tú eres la única mujer en este montaje, te tengo que exigir más todavía porque eres la única mujer'”.

El proceso de creación: Del caos a la calma

La duración de la obra es de una hora con 20 minutos, un tiempo que Linares justifica por la naturaleza misma del butoh.

“El estilo de danza come tiempo” , afirmó.

El director invitó al público a “darse el chance de saber de qué trata y vivir la experiencia” , describiendo el recorrido emocional de la pieza:

“La gente está comentando que pasan por muchas emociones durante todo el trabajo, hasta que al final salen como con mucha tranquilidad, como la frase famosa: ‘después de la tormenta viene la calma'”.

Funciones y fechas

– Obra: “Ishtana”

– Compañía: THOT Danza Butoh

– Director: Juan Carlos Linares

– Duración: 1 hora 20 minutos

– Funciones; Sábado 18 y domingo 19 de abril, 4:00 p.m.

– Lugar: Teatro Luis Peraza, Centro TET (Los Chaguaramos, debajo de la Iglesia San Pedro)

– Entradas: $7 (individual) / $10 (2 personas) |

– Venta: En taquilla del teatro o preventa por teléfono (disponible en redes sociales) @tho.tdanza

Además de “ISHTANA”, Linares anunció que la compañía THOT participará en las actividades organizadas por la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela para celebrar el mes de la danza.

“El martes 21 a las 2 de la tarde, en la plaza cubierta del Rectorado, con otro trabajo que se llama ‘Popurrí’, una recopilación de diversos trabajos” , informó.

Sobre Juan Carlos Linares y THOT

Juan Carlos Linares nació en Caracas en 1956 . Es arquitecto de profesión, pero su vocación artística lo llevó a la danza, estudiando en instituciones como Contradanza, Danzahoy y Macrodanza . En 1993 viajó a Nueva York, donde estudió butoh con la coreógrafa Maureen Fleming (discípula de Kazuo Ohno) y con maestros japoneses como Poppo Shiraishi, Eiko y Koma, Natsu Nakajima. Su primera obra presentada en el Festival de Jóvenes Coreógrafos fue “Como todos los días” (1985).

La compañía THOT —cuyo nombre remite al dios egipcio de la luna y la sabiduría— fue fundada por Linares a su regreso a Venezuela . La agrupación basa su trabajo en los métodos de entrenamiento de la danza butoh, buscando un lenguaje sin fronteras que conecte con la intuición y los procesos internos del ser . THOT ha presentado obras como “Cuentos de hadas y dragas” (2022) , inspirada en las pinturas de Remedios Varo y Leonor Carrington, “El observador silencioso” y “Les fleurs d’Eden” , entre otras .