CNAC inicia ruta de trabajo para fortalecer el cine regional

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Con el objetivo de fortalecer la gestión cinematográfica y optimizar la producción en las regiones del país, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Román Chamorro, sostuvo un encuentro con el sector audiovisual del estado Carabobo. Esta visita marca el inicio de una ruta nacional que permitirá conocer la realidad de los realizadores locales y construir políticas públicas que impulsen la industria desde sus bases.

Texto: CNAC / MPPC / Fotos: CNAC

Durante la jornada, se abordaron estrategias para el respaldo de festivales locales, el financiamiento de proyectos cinematográficos y la mejora de los programas de formación. Los presentes coincidieron en el reconocimiento de la región como un polo creativo fundamental para el cine nacional.

Chamorro destacó que Carabobo es un ecosistema de cine importante para Venezuela. “Se está produciendo, se están haciendo festivales y se está formando a la gente. Es un lugar interesante y valioso para comenzar a comunicarnos con el país desde el Centro Nacional de Autónomo de Cinematografía”, señaló.

El encuentro reunió a representantes del sector, entre ellos Luis Salvador Feo La Cruz, director del Gabinete de Cultura de Carabobo; Alexis Bolívar, especialista del cine y audiovisuales del Gabinete; Daniel Siugza, presidente del Festival de Cine Independiente Valencia, y Maurys Arocha, representante de la Escuela de Cine Arte y Efecto, además de directores, técnicos y exhibidores.

Entre los profesionales presentes destacaron Miguel Esqueda, Carlos Pineda, Mary Chacón, Sara Orozco, Carlos Valles, Carmelo Rodríguez, Edgar González, César Fajardo, Sergio Gómez Antillano, Elvis Paz, Renny Peña y el presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC), Edgar Narváez.

Con esta actividad en Carabobo, el CNAC reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los cineastas de todo el país, estableciendo una agenda conjunta que fortalezca el séptimo arte nacional desde sus regiones.

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Publicado por Luigino Bracci

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