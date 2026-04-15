Big Band Banana: de Nueva Orleans al Caribe en una noche de jazz para celebrar el 30 de abril

El pasado martes 14 de abril, en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos, conversó con el maestro Pedro González (director) y Gabriel Fernández (pianista y arreglista), ambos integrantes de la Big Band Banana, para hablar sobre su próximo concierto “De Nueva Orleans al Caribe”, que se realizará en el marco de la celebración del Día Internacional del Jazz.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Juan Cano

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La Big Band Banana es una orquesta venezolana fundada en 2019, conformada por 23 músicos profesionales formados en los mejores conservatorios nacionales e internacionales . Su repertorio abarca géneros que van desde el jazz, rock, bolero, salsa, pop y soul hasta música venezolana , y han ofrecido presentaciones en espacios emblemáticos como la Sala de Conciertos de la UCV, el Aula Magna y el Teatro Teresa Carreño .

Un recorrido musical por la historia del jazz

El concierto, cuyo nombre evidencia su propuesta, hará un recorrido que parte desde la cuna del jazz en Nueva Orleans hasta llegar al Caribe, mostrando cómo el jazz latino se nutrió de las tradiciones musicales de la región.

“En este concierto haremos un recorrido, como el nombre lo dice, New Orleans, que es la parte sur de Estados Unidos donde nació este estilo musical, hasta llegar a la música latina, el jazz latino actual y desde los años 50, que fue donde más o menos empezó este movimiento de músicos latinos desarrollando una fusión con el jazz” , explicó Pedro González.

El jazz como lenguaje universal

Gabriel Fernández, pianista y arreglista de la agrupación, ofreció una interesante reflexión sobre la naturaleza del jazz, describiéndolo no como un género sino como un lenguaje universal.

“No le decimos un género como tal, porque se convierte en un lenguaje. Es como las matemáticas, como el castellano. Es una manera que también fue unificando a varios sectores de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos”, señaló Fernández.

El músico destacó que el jazz se caracteriza por la improvisación, un elemento que permite la comunicación espontánea entre los intérpretes, similar a una conversación fluida entre personas.

“Es como la comunicación entre personas: cuando una persona habla, se saluda y después empieza a hablar cualquier tema y van desarrollando. Tú me dices, yo te respondo. Es algo que se está improvisando en el momento, se está generando, no es algo que fue ensayado o planeado”, agregó.

De hecho, algunos historiadores consideran que los orígenes de esta práctica improvisatoria se remontan incluso hasta la música barroca, donde los músicos también gozaban de libertad expresiva.

La llegada del jazz a Venezuela

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando los músicos explicaron cómo llegó el jazz a Venezuela. Según relataron, todo tiene que ver con el descubrimiento del petróleo en el estado Zulia.

“Sus orígenes vienen por el estado Zulia, porque ahí fue donde se estableció una colonia norteamericana a raíz del descubrimiento del Sumaque 1, el primer pozo que se produjo en Venezuela. Ellos vinieron y trajeron, entre otras cosas, sus costumbres artísticas” , explicó Gabriel Fernández.

Esta influencia se extendió desde el occidente del país hasta Caracas, donde a principios del siglo XX ya se escuchaban estilos como el foxtrot y el charleston, que luego evolucionarían hacia lo que hoy conocemos como jazz.

El repertorio: historia y anécdotas

El concierto incluirá un variado repertorio que abarca desde los estilos iniciales como el Dixieland hasta el jazz latino. Entre las piezas seleccionadas, destacan clásicos como “When the Saints Go Marching In” y una joya con historia propia: “Tiger Rag”.

Precisamente, el director Pedro González compartió una anécdota fascinante sobre esta última pieza, vinculada al acervo popular venezolano. “Tiger Rag” fue un éxito en las primeras décadas del siglo XX en Venezuela, cuando los músicos callejeros conocidos como “cañoneros” la tocaban en las casas. La dificultad técnica de la pieza hacía que los músicos dijeran, tras un intento fallido: “matamos a ese tigre” o “listo el tigre”, una expresión que con el tiempo derivó en el conocido término “matar tigre” para referirse a trabajos extras.

“Ese término se fue desarrollando hasta convertirse en algo común. Los músicos cuando tienen un trabajo extra dicen ‘vamos a matar tigre’, haciendo referencia a esa época y a ese tema en particular”, explicó González.

La época dorada y el jazz latino

El concierto también hará un recorrido por la época de oro de las big bands y luego se adentrará en el jazz latino, un movimiento impulsado por figuras como Tito Puente, Machito, Mongo Santamaría y Dizzy Gillespie.

El jazz latino nació en la década de 1940, cuando músicos como Machito y su director musical Mario Bauza comenzaron a fusionar los ritmos afrocubanos con las armonías y la instrumentación del jazz moderno . Dizzy Gillespie, quien declaró que la música latina era “su primer amor”, fue un gran impulsor de esta fusión, colaborando con Machito en temas emblemáticos como “Manteca” (1946) .

“Los músicos cubanos fueron los que generaron la atención de los americanos a través de la música latina de tradición cubano-africana. Mongo Santamaría, Machito… una cantidad de artistas que hicieron posible llamar la atención” , recordó Fernández.

El recorrido continuará hasta llegar a jazzistas más contemporáneos como el pianista dominicano Michel Camilo, e incluirá un homenaje a figuras recientemente fallecidas como Chick Corea y John Mayones, así como a los centenarios Charlie Parker y Dizzy Gillespie.

Invitados especiales y cantantes estelares

El concierto contará con la participación de los cantantes de la Big Band Banana: Hiyanú Alcántara (referida en la entrevista como Eliano Alcántara), Pedro Vásquez y Mauricio Marín . Además, tendrán un invitado especial: la Big Band de la Orquesta del Sistema de Orquestas con sede en el Teatro Chacao.

Ficha del evento

La cita es el próximo miércoles 30 de abril, fecha en que se celebra el Día Internacional del Jazz —instituido por la UNESCO en 2011 a propuesta del pianista Herbie Hancock—, en el Teatro del Centro Cultural Chacao. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Liveri tickets y en las taquillas del teatro.

Sobre la agrupación:

– Nombre: Big Band Banana

– Fundación: 2019

– Director: Pedro González Amaya

– Integrantes: 23 músicos profesionales

– Géneros: Jazz, jazz latino, salsa, bolero, rock, pop, soul, música venezolana |

– Redes sociales: @bigbandbanana (Instagram)