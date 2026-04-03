Venezuela celebra el Día Nacional del Cuatro como bandera de soberanía

Este sábado 04 de abril, el corazón de Venezuela latirá con fuerza al ritmo de cuatro cuerdas, en una demostración vibrante de identidad y soberanía cultural que llevará nuestra música desde las plazas más emblemáticas hasta los rincones más profundos de la geografía nacional.

Texto: Oriana Chirinos (Alba Ciudad)

El “titán de las maderas”, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 09 de abril de 2013, se erige hoy como el máximo exponente de nuestra venezolanidad, uniendo al pueblo en una sola identidad sonora.

Bajo este espíritu de orgullo nacional, se ha diseñado un despliegue sin precedentes que contempla 44 actividades en 21 estados del país durante todo el mes de abril. Esta gran fiesta estima abrazar a más de 7.000 personas, reafirmando que el cuatro es el alma de nuestras tradiciones y un símbolo de pertenencia que resuena en cada hogar venezolano como estandarte de nuestra alegría y libertad.

Para esta jornada central del sábado 4, la agenda se intensifica con 18 actividades de gran impacto que recorrerán los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira y el Distrito Capital. Desde conciertos magistrales hasta encuentros pedagógicos, la programación busca fortalecer nuestras raíces a través del aprendizaje y la ejecución de este instrumento, que es esencia viva de nuestra historia.

En Caracas, la celebración principal tendrá como escenario la plaza de la Juventud, frente a la Galería de Arte Nacional (GAN). A partir de las 4:00 p.m., el público podrá disfrutar del concierto “Nuestro cuatro celebra el 4”, una gala que reunirá el talento del Ensamble Cuatro, la agrupación Suena 4 y la majestuosidad de la Orquesta Típica Nacional (OTN) para rendir tributo a la sonoridad que nos define ante el mundo.

Esta movilización nacional invita a cada ciudadano a sentirse parte de una historia que se escribe con acordes de patria. Para obtener más detalles sobre la programación y los puntos de encuentro en cada región, se invita a la colectividad a visitar el perfil oficial de Instagram @mincultura_ve.