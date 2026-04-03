Caracas celebrará el Día Nacional del Cuatro en la plaza de la Juventud 🗓

Este sábado 04 de abril, desde las 4 de la tarde sonará el cuatro venezolano en todo el país con motivo de su celebración anual, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Compañía Nacional de Música y la Misión Cultura, han preparado un encuentro que rinde homenaje a nuestro instrumento soberano.

Texto: Prensa MPPC (Alexander Vivas)

La plaza de la Juventud, ubicada frente a la Galería de Arte Nacional (GAN), reunirá a grandes exponentes del instrumento musical con el concierto “Nuestro Cuatro celebra el 4”, un encuentro sonoro donde el instrumento rey será el protagonista absoluto.

El Ensamble Cuatro, proyecto que reúne a estudiantes de distintas edades e instituciones educativas, cultores populares y destacados maestros de Venezuela, bajo la tutela académica y artística de Runyel Barboza, serán los encargados de abrir este homenaje con temas como el Polo Margariteño, Caballo Viejo, Moliendo Café, Apure en un viaje, Pajarillo, entre otros.

Seguidamente, Suena 4, dúo integrado por los jóvenes maestros Carlitos Suárez e Isidro Landaeta, mostrarán un repertorio que tendrá piezas musicales, tales como Furia, Parcela 32 y la siembra del cuatro, junto a otras canciones propias de nuestro acervo cultural tradicional.

El cierre del evento lo realizará la Orquesta Típica Nacional, Patrimonio de Venezuela, fundada el 19 de abril de 1953 por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera. Su director, el maestro Ángel Pérez, prevé un repertorio con temas como Apure en un viaje, Montilla, El Cruza’o y nuestra Alma Llanera.

La invitación está abierta para toda la familia venezolana -en este Sábado de Gloria-, a compartir y disfrutar de las magistrales agrupaciones que nos harán vibrar de emoción con los acordes de nuestro cambur pintón, instrumento popular que une a todo el pueblo venezolano con la academia y que exalta nuestra identidad, el amor por el país y cuyo sonido es el orgullo de una nación que se reconcilia y se abraza.