Cenal inaugurará exposición “Postales Lectoras” este 22 de abril para celebrar el Día del Libro y el Idioma 🗓

El Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (Cenal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita al público en general a la inauguración de la exposición “Postales Lectoras”, que se realizará este miércoles 22 de abril, a las 11:00 de la mañana, en la Biblioteca Mamá Rosa, ubicada en el Foro Libertador, Caracas, cerca de la Biblioteca Nacional y del Panteón Nacional.

Texto: Prensa MPPC

Esta iniciativa se enmarca en la celebración del Día Internacional del Libro y el Idioma, para exaltar la lectura en una muestra que recoge diversas miradas en torno al hecho lector.

Como parte de la programación, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido guiado por la exposición, que pone en diálogo la literatura, la imagen y la sensibilidad artística.

La jornada contará con la participación del profesor Leonardo Cádiz, docente de castellano en la U.E. Carmen Ruíz (Charallave, estado Miranda), quien disertará la experiencia de creación de las “Postales Lectoras”, destacando su valor pedagógico y cultural.

El evento también tendrá la participación del poeta y artista plástico Roger Herrera, quien abordará el arte como medio para expresar el gusto por la lectura.

El CENAL extiende esta invitación a lectores, estudiantes, creadores y público en general a sumarse a esta celebración que reafirma el valor del libro y el idioma como pilares fundamentales de la identidad y la cultura venezolana.