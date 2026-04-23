Realizaron concierto en homenaje a Gloria Martín y le confirieron Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, otorgó la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase Generalísimo (post mortem) a la historiadora, escritora, docente y figura de la canción necesaria en Venezuela Gloria Martín. La distinción fue entregada este miércoles 22 de abril por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, durante una emotiva cantata realizada en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en honor a la artista.



El galardón reconoce a Martín como “una intérprete de voz profunda y matices cálidos, teórica, escritora y activista incansable que entendió la música como una herramienta de transformación social”. Asimismo, resalta “la reivindicación social, la poesía y la dignidad” como pilares de un legado que quedará para las futuras generaciones.

“Gloria Martín es un referente de lo que en aquella época se llamaba música de protesta y que hoy llamamos canto necesario. Hay muchos cantores y cantoras que hacen que su voz esté viva, que sea un faro para nuestro continente y para la humanidad. Ella era una mujer que luchaba por la vida, por un mundo mejor, con dignidad. Por ello estamos aquí en esta cantata”, resaltó el ministro Cazal.

Por su parte, el director de orquesta Diego Silva, rememoró la valentía y el espíritu revolucionario que Martín mantuvo durante la década de los 70 en Venezuela. “Gloria era una poeta que cantaba”, afirmó, subrayando sensibilidad social y la capacidad intelectual de la cantante.

El homenaje musical contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Sadao Muraki. Asimismo, reunió las voces de José Alejandro Delgado, José Gregorio “Goyito” Yépez , Carlos Domínguez, Sol y Oswaldo Musset, Leonel Ruiz, Alí Alejandro Primera, Lilia Vera, Marta Doudiers y el Ensamble Agridulce, Leo Vargas y las agrupaciones Ahora es Ahora, Pro Patria y Los Guaraguao.

La interpretación de temas como “Canción mansa para un pueblo bravo”, “El despertar de la historia”, “Latinoamericano”, “Tonada a Jorge Rodríguez”, “Canción en dolor mayor”, “Palestina, rosa de agua” y “Camarada” marcaron el ritmo de una jornada que reivindicó las causas justas de la humanidad.

Con esta condecoración, el Estado venezolano rinde tributo a una trayectoria de coherencia artística y compromiso social. La memoria de Gloria Martín se consolida como un baluarte para la identidad nacional y las luchas del pueblo.