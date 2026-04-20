Fallece Gloria Martín, voz indispensable de la Nueva Canción y el pensamiento crítico en Venezuela

La cantautora hispano-venezolana, Premio Nacional de Cultura 2019, partió a los 81 años, dejando un legado de coherencia militante y arte transformador.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Redes Sociales

Este lunes 20 de abril, la música y la conciencia social de Venezuela visten de luto. Cerca de las 8:30 de la mañana, según fuentes cercanas, falleció Gloria Martín, una de las figuras más emblemáticas y consecuentes del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Aún no se han revelado las causas de su deceso, pero su partida deja un vacío profundo en la cultura popular y el pensamiento revolucionario del país.

Gloria Martín no solo fue dueña de una “voz profunda y de matices cálidos”, como la describió el Ministerio de Cultura, sino que fue una teórica, escritora y activista incansable que entendió el arte como una herramienta de transformación social.

El Contexto de la Nueva Canción

Para entender la magnitud de Gloria Martín, es necesario situarla en el movimiento de la Nueva Canción, un fenómeno cultural que recorrió Latinoamérica en los años 60 y 70. Este movimiento transformó la música folclórica en un vehículo de denuncia y liberación social . En este contexto, Martín compartió escenarios con referentes indiscutibles como el español Joan Manuel Serrat y el mártir chileno Víctor Jara, forjando un estilo donde la calidad poética era tan importante como el mensaje insurgente.

Su obra trascendió fronteras; la legendaria Mercedes Sosa, conocida como “La Negra”, inmortalizó su tema “Cuánto trabajo”, llevando la lírica de Gloria a todo el continente .

Un Homenaje en Vida: El Premio Nacional de Cultura

En diciembre de 2019, Gloria Martín recibió el Premio Nacional de Cultura, una distinción que buscó reconocer no solo su carrera artística, sino sus “aportes para el desarrollo de la actividad artística” y su resistencia ante la visión decorativa de la cultura . Al recibir el galardón, ella misma se definió como “una utópica”, reafirmando su fe en la transformación cultural permanente .

Obra y Militancia: El Canto como Trinchera

Su compromiso no fue meramente estético. En las décadas de los 70 y 80, militó en la clandestinidad en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV). Su canto se convirtió en el eco de las luchas campesinas e indígenas, destacándose obras monumentales como la “Cantata a Fabricio Ojeda”(1977). Esta obra, que mezcla música, poesía y teatro, se erigió como un descarnado homenaje al guerrillero venezolano, convirtiéndose en un himno de rebeldía para generaciones de activistas .

También fue autora de “Bandoleros”, una canción inspirada en los presos políticos del Cuartel San Carlos, y dejó un valioso legado escrito, siendo licenciada en Artes, Summa Cum Laude, por la Universidad Central de Venezuela (UCV) .

De dignidad se trata - Gloria Martin 1976

La Española que Amó a Venezuela

Nacida en Madrid el 21 de marzo de 1945, en el seno de una familia dividida por la Guerra Civil española, llegó a Venezuela con solo nueve años. Este país la acogió y ella decidió nacionalizarse venezolana, dedicándole su arte y su lucha. El ministro de Cultura, Raúl Cazal, destacó en su despedida que amó a Venezuela “con gratitud eterna hacia esa Patria que le abrió los brazos para albergarla como la hija capaz de dar hasta la vida por defenderla” .

Con la partida de Gloria Martín, el silencio se impone en el escenario, pero su legado—grabado en discos, escrito en libros y sembrado en la conciencia de los pueblos—seguirá siendo “voz de conciencia y compromiso irreductible”. Honor y Gloria.