Galería de Arte Nacional abre inscripciones para Talleres Permanentes de abril y mayo

La Galería de Arte Nacional (GAN) abre sus inscripciones para los Talleres Permanentes de los meses de abril y mayo de 2026, un espacio diseñado para todas las edades donde el arte, la técnica y la tradición toman vida en las manos.



Texto: VTV

Uno de los talleres a dictar es Técnicas Gráficas Artesanales (xilografía, punta seca y monotipo), el cual se realizará los sábados 18 y 25 de abril, y el 2 y 9 de mayo, para mayores de 15 años.

Igualmente, el taller De la Academia al Paisaje (revolución del color) se hará los sábados 11 de abril, 18 de abril, 25 de abril y el 2 de mayo, también para mayores de 15 años.

En el caso del taller Dibujo de Historietas (cómics), se llevará a cabo el 11, 18 y 25 de abril y posteriormente el 2 de mayo para niños de siete a 15 años, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.

De la Tierra a la Forma (modelado cerámico), para mayores de seis años, se realizará solo los días sábados a partir de este 11 de abril hasta el 2 de mayo.

Por otro lado, Juguemos Ajedrez en Familia para mayores de siete años, igualmente será los sábados a partir de este 11 de abril hasta el 2 de mayo, de dos a cuatro de la tarde

Expresiones del Dibujo Analítico se hará a partir de este sábado 11 de abril de dos a cuatro de la tarde para mayores de 15 años.

Para formalizar la inscripción debe hacerse a través del enlace fijado en la cuenta de la GAN o contactar mediante el correo educaciongan@gmail.com o del teléfono 0414-265.18.13.