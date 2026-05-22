Dictarán en junio taller de collage “De lo bidimensional a lo tridimensional” 🗓

La reconocida artista y docente Ángela Scavo dictará en junio próximo el taller de collage “De lo bidimensional a lo tridimensional”, donde se enseñarán técnicas para romper la bidimensionalidad del papel y producir piezas tridimensionales con cuerpo y profundidad.

El taller, que explorará el volumen, el relieve y el espacio físico, se llevará a cabo durante cuatro sesiones consecutivas los días viernes 05, 12, 19 y 26 de junio de 2026, entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La actividad formativa, dirigida a un público de jóvenes y adultos, se efectuará en la Sala de Creadores Visuales del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes). La inversión del taller incluye la totalidad de los materiales necesarios para las prácticas, así como la entrega de un certificado digital de participación avalado por la institución.

Para obtener mayor información sobre el proceso de inscripción y cupos disponibles, los interesados deben escribir al correo electrónico eysdeproyectosiartes@gmail.com.