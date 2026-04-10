Centro Nacional de la Fotografía iniciará taller sobre marketing digital fotográfico 🗓

El Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invita a participar el próximo martes 14 de abril en el Taller de Marketing Digital Fotográfico, un espacio diseñado para que fotógrafos y creadores visuales dominen las herramientas que marcan la diferencia hoy.

Texto: Prensa MPPC (Ulises Briceño)

Durante el encuentro que inicia a las 8:30 a.m. y culmina a la 1:00 p.m. los interesados aprenderán a emplear herramientas, estrategias y técnicas de mercadotecnia y neuromarketing en medios digitales, donde la atención dura segundos y la conexión auténtica es oro: Se descubrirá el poder de la voz, el cuerpo y la historia que conecta y deja huella como medio de transformación.

A través de dinámicas simbólicas, ejercicios de oratoria emocional y prácticas para redes sociales, se aprenderá a expresar con presencia, verdad y propósito.

En este sentido, Leiner Alfonso, facilitador indicó que este 14 inicia la primera fase, y una semana después habrá otra temporada que lleva por título “Fotomarketing con Potencia en Instagram”, dirigido a emplear las estrategias y técnicas de mercadotecnia en la plataforma, apto para aquellos que quieran conectar con audiencias, seguidores o posibles clientes.

Inscripciones

Los interesados deberán inscribirse a través del link de la biografía de la cuenta del Cenaf en Instagram o dirigirse al piso 25 del edificio Centro Financiero Latino, ubicado en la avenida Urdaneta, Caracas.

Finalmente, estos talleres se enfocan en crear “ganchos publicitarios”, estrategias de contenido, iluminación y uso de la psicología del color para transformar el talento en activos visuales que convierten seguidores en clientes.