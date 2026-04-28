Fermín Goñi narra la fascinante vida de Francisco de Miranda en una novela histórica

Francisco de Miranda es precursor de la gesta independendista en América Latina y entre los esfuerzos de autores por rescatar su pensamiento y hazañas, fascinados por la vida y obra del “americano más universal”, está el escritor pamplonés Fermín Goñi con su libro La rebelión infinita de Miranda.

Texto y fotos: Cenal

Es una novela histórica coeditada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México y la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela.

Esta obra fue presentada por Goñi en la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) en medio de una conversación con el periodista colombiano Andrés Osorio Guillot, actividad que contó con la presencia del embajador de Venezuela en Colombia, Orlando Maniglia; el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Raúl Cazal, y la coordinadora editorial de Monte Ávila, Gladys Ortega, junto a la delegación de escritores venezolanos que asiste a la máxima cita literaria de la nación vecina.

Goñi, escritor, periodista y politólogo reconocido por su gran destreza narrativa, compartió detalles de esta novela histórica basada en Miranda, con la que se ha planteado acercar a los lectores a la historia de una manera más interesante.

“Los que hemos escrito novela histórica lo que hacemos es hacer la historia, que por sí sola puede ser muy dura de entender, más asequible y más interesante”, comentó en la FILBo.

Una de las figuras más apasionantes

En cuanto a su interés por novelar la historia de Miranda, a quien considera una de las figuras más apasionantes de la gesta independentista latinoamericana sin la que no habría habido ninguna revolución ni independencia, Goñi ha señalado que “es un personaje muy singular y es un caso único en la historia universal, es decir, es una persona que ha guerreado en tres continentes, ha sido capitán general en la Francia revolucionaria, coronel en la Rusia de Catalina II, militar español, se ha recorrido todo el mundo, ha sido amigo de George Washington, por ejemplo, o del primer ministro inglés, en fin, tiene una vida absolutamente fuera de lo normal”.

Las palabras de Goñi invitan a redescubrir a un Miranda quien, consciente de su destino, manifestó desde muy joven su carácter revolucionario y aventurero, convirtiéndose como hombre libre en militar, político, diplomático, intelectual, humanista y cosmopolita, un visionario que soñó con una América unida.

Goñi agrega que siguiendo la vida de Miranda en esta novela los lectores verán cuál es la evolución del mundo desde aquellos años en que se sitúa la narración hasta el día de hoy, “porque hay un antes y un después de la Revolución Francesa, y vamos a comprender qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en Estados Unidos; leyendo lo que hizo Miranda entenderemos muchas cosas y comprenderemos mucho mejor a nuestros países”.

El texto está recreado a partir de una rigurosa investigación con base en la colección de archivos de Miranda “Colombeia”, que reúne cartas, diarios y documentos que hicieron parte de sus viajes en el camino a cumplir su sueño de emancipación. Además, con el propósito de conocer de cerca los pasos de Miranda, Goñi visitó ciudades y lugares por donde él transitó.

Este autor también ha publicado, entre otras obras, “Los sueños de un Libertador”, que igualmente tiene como protagonista a Miranda, y “Todo llevará su nombre”, que narra el inicio de la lucha emancipadora y el final del Libertador Simón Bolívar.