Ejecutivo Nacional designó nuevas autoridades en entes del Ministerio para la Cultura

A través de la Gaceta Oficial N.º 42.439, de fecha 14 de abril de 2026, el Ejecutivo Nacional, oficializó la designación de nuevas autoridades en entes pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Prensa MPPC (Franquis Toledo)

Según las resoluciones publicadas, se designó a la ciudadana Gabriela Simoza Romero, como Directora Ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, en calidad de Encargada, institución adscrita al MPPC.

Simoza es una destacada figura política y gestora cultural venezolana. Actualmente, se desempeña como Secretaria de Cultura de la Gobernación de Miranda y como Autoridad Única de Cultura de la entidad, cargo desde el cual ha impulsado la descentralización de las artes a través de los “Gabinetes Parroquiales Culturales”.

Asimismo, a través de la Gaceta se resuelve designar a la ciudadana Ivetty Ferrer de Monsanto como Directora General del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, también en calidad de Encargada, ente adscrito a este despacho ministerial.

Estas designaciones forman parte de las acciones orientadas al fortalecimiento institucional y a la consolidación de políticas públicas en favor del desarrollo cultural del país.