Delcy Rodríguez participó en acto conmemorativo por el Día Nacional del Cuatro

En el Centro Nacional de Acción Social por la Música, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó este viernes 17 de abril en el acto conmemorativo del Día Nacional del Cuatro, instrumento que es símbolo de la identidad venezolana. Esta celebración cumple con el decreto emitido en 2024, que establece cada 4 de abril como el Día Nacional del Cuatro, reconocido además como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2013.

Texto: Prensa Presidencial y MPPC / Fotos: Prensa Presidencial

Durante la actividad, más de 900 integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrecieron una muestra artística de alto nivel, para dejar ver la versatilidad del cuatro en géneros como el joropo, la gaita y el calipso. En el evento, también estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

El evento también resaltó el alcance del proyecto “Cambur Pintón Suena en mi Escuela”, una iniciativa pedagógica que transforma las aulas en escenarios de aprendizaje vivencial, a través de muestras musicales y conversatorios, ya que este programa fortalece el vínculo de la juventud con sus raíces y siembra sensibilidad y amor por lo propio.

Delcy Rodríguez en la Gala Musical por el Día Nacional del Cuatro, 17 de abril de 2026

Actualmente, el programa cuenta con 16 talleres de servicio y tres escuelas de formación en todo el territorio nacional, un equipo de 200 expertos (luthiers y aprendices). Además, de una capacidad de reparación de 6 mil instrumentos anuales y la construcción de 16 nuevas piezas por año. Es por esto que con este acto el Gobierno Bolivariano reafirma una vez más su compromiso con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como una fuente cultural digna y profesional, mediante la cual la música se convierte en el lenguaje de la paz y la esperanza para todo el pueblo venezolano.

Rodríguez resaltó que El Sistema alcanza hoy la cifra de 1 millón 300 mil niños y niñas incorporados a sus filas, consolidándose como un modelo de resistencia y esperanza. “Lo que estamos viendo hoy es la alegría de Venezuela. El Sistema representa a un país entero, a un país diverso, que está dando muestra de una gran resistencia”.

Asimismo, destacó el impacto del programa fuera de las fronteras, señalando que actualmente más de 70 países replican el modelo venezolano inspirados en la obra del maestro José Antonio Abreu. “Hay que seguir consolidando este paso. Este es el programa de los niños y de la juventud por excelencia, un programa que nos aleja de la violencia y que nos acerca de la mejor manera, a través de la música”.

La Mandataria señaló que el instrumento musical articula la diversidad geográfica y cultural de la nación. “El cuatro expresa la diversidad de Venezuela. Va desde la costa a los llanos y a la montaña, siempre llevando la alegría de nuestro pueblo, demostrando la identidad”.

Finalmente, Rodríguez anunció la realización de próximas giras internacionales a cargo de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, y reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano con este programa social.