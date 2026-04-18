Comuna Los Tomuzas consolida la ejecución de proyectos comunitarios

En un despliegue por el estado Miranda, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, visitó este sábado la Comuna Los Tomuzas, en el municipio Acevedo, para acompañar los resultados de la gestión popular y la ejecución de proyectos en favor de la comunidad.

Texto: Prensa MPPC

Durante la actividad, se realizó la entrega de cilindros de gas, como parte de los logros del pueblo organizado. Los voceros del Poder Popular presentaron los avances de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el Mapa de los Sueños. Estas herramientas de planificación han permitido el desarrollo de 11 proyectos en beneficio de más de 1.700 habitantes.

El ministro Cazal resaltó el ejercicio de la democracia participativa y protagónica en el territorio. “Una organización como la que ustedes están llevando solo se hace en Revolución”, afirmó. Enfatizó que el fortalecimiento de las comunas es posible gracias a la visión del Comandante Eterno, Hugo Chávez, el impulso del presidente Nicolás Maduro y el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Tenemos la fe crecida en que nuestro pueblo cree en su propia fuerza, en este cielo, en esta tierra, en estas aguas y en este aire tan profundo como lo es todo nuestro territorio. Tenemos mucho por hacer todavía. Esto apenas comienza”, expresó el titular de la cartera de Cultura.

En ese sentido, el alcalde del municipio Acevedo, José Miguel Oliveros, informó que la jurisdicción cuenta con 35 comunas y 272 consejos comunales. En estos espacios se desarrollan proyectos simultáneos con financiamiento de la alcaldía y la gobernación de Miranda, destacando Los Tomuzas como la comuna con mayor ejecución.

“Acevedo se ha transformado en un municipio comunero”, aseveró Oliveros. Además, subrayó la riqueza cultural de la zona, donde están arraigadas manifestaciones como los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes, el culto a San Juan Bautista y el Joropo, expresiones que forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Humanidad de la Unesco.

La ACA de la Comuna Los Tomuzas comprende diversos ámbitos: emprendimiento, agua, electricidad, gas, recolección de desechos sólidos, vialidad, seguridad, deporte, educación, gestión de gobierno y tecnología.

Con estas acciones, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las instancias de gobierno regional y el pueblo organizado para consolidar la transformación territorial.

T: Prensa MPPC/Claudia Hernández

F: Mónica Sánchez