Ministerio de Cultura participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con más de 200 novedades literarias

Más de 200 novedades literarias producidas en la República Bolivariana de Venezuela serán exhibidas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) en la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), a celebrarse del 21 de abril al 4 de mayo. Por cuarto año consecutivo, el país dirá presente a través del MPPC para seguir fortaleciendo los lazos culturales con Colombia, en medio de uno de los eventos editoriales más relevantes del mundo hispanohablante.

Texto: Prensa MPPC

Lectores colombianos y público en general podrán acceder a publicaciones de diferentes editoriales públicas, privadas e independientes de Venezuela, entre estas El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, adscritas al MPPC; Iguana Ediciones, Ediciones Telesur, Bisara, Acirema y Trinchera, así como los sellos editoriales de la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte) de la Alcaldía de Caracas, el Centro de Estudios Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

Además, asistirá una delegación de destacados escritores venezolanos, encabezada por el ministro de Cultura, Raúl Cazal, junto al intelectual Luis Britto García; Benito Yrady, actual presidente del Centro de la Diversidad Cultural; Mirla Alcibíades, ganadora este año del Premio Nacional de Cultura en Humanidades; Rosanna Álvarez, historiadora dedicada al análisis y difusión del pensamiento bolivariano; Aminta Beleño, autora de publicaciones centradas en la igualdad y defensa de género, y Neguel Machado, poeta, decimista, promotor cultural y exponente de la cultura afrovenezolana.

También participarán en la programación literaria de Venezuela Fermín Goñi (Pamplona, Navarra), para presentar La rebelión infinita de Miranda, libro coeditado por Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, y Sergio Santana (Colombia), quien presentará Héctor Lavoe, la Voz del Barrio, libro editado por la Fundación Editorial El perro y la rana.

Un puente a la narrativa, el ensayo y la poesía popular de Venezuela

Luis Britto García, Premio Nacional de Literatura, Portador Patrimonial de la Nación y autor de más de 60 libros publicados, compartirá sus obras Dramas de la Patria y Anda Nada, con la resonancia perdurable de sus relatos audaces, ambas bajo el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Asimismo, El pensamiento del Libertador. Economía y sociedad, publicada por el Centro de Estudios Simón Bolívar.

Por su parte, Benito Yrady presentará sus libros La caja de los truenos, donde los recuerdos de tres mujeres afrodescendientes son huella de un país, e Historia del señor Cody, con el que marca su debut en la novela mediante una narración transversalizada por el imaginario del petróleo. También Yrady compartirá su obra Entre Rómulo Gallegos y aquella generación del 28, un libro de entrevistas con distintas personalidades de la cultura y la política venezolana en torno al célebre autor de Doña Bárbara. Todos estos títulos cuentan con el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Mirla Alcibíades dictará la conferencia “El ensayo en América Latina” y presentará Por una mancha de rouge, de Clara Silva de Reyes (Fundación Editorial El perro y la rana), mientras que Rosanna Álvarez presentará de su autoría De Yare al encuentro con el pueblo. Hugo Chávez 1992-1998 y conversará igualmente sobre el libro Hugo Chávez. Poder constituyente venezolano, del historiador Alejandro López.

Además, Álvarez presentará las publicaciones Bolívar y Flora. Tras la huella de una descendencia, de Valmore Carrero; y Flora Tristán. Feminista y Socialista. De igual manera, estará a cargo de la presentación por el Centro de Estudios Simón Bolívar de los libros Más que una batalla: Libertad; El padre de Ayacucho. Resumen sucinto de la vida del general Sucre, de Simón Bolívar; y Cuatro etapas de una batalla, de Ángel García.

Neguel Machado presentará antologías de decimistas zulianos y falconianos en las que ha trabajado como compilador bajo la edición de la Fundación Editorial El perro y la rana.

Un taller de cine basado en el libro Cine en clave ecofeminista de Aminta Beleño, publicado por Trinchera, estará a cargo de esta autora colombovenezolana, quien, además, presentará de esta misma casa editora el libro Narrativas en resistencia. El camino de la memoria, de Mary Paz Domínguez, Maikel Domínguez, Olga Espinoza y Migdalia Lugo.

La FILBo es organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL). Este año cuenta con India como País Invitado de Honor y Boyacá como Departamento Invitado. La programación girará en torno al eje temático “Escucharnos es leernos”, una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio.