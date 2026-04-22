Feria del Libro Chabasquén 2026: Talento local y libros artesanales hechos por niños

La segunda edición del evento literario se realiza este miércoles 22 y mañana jueves 23 de abril en el municipio Unda del estado Portuguesa, con una programación que incluye desde desfiles hasta recitales poéticos, destacando la producción artesanal de las comunidades.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

El en noticiero “Noticiero Cultural al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM la periodista Oriana Chirinos, conversó con Lesbia Toro, especialista de la Plataforma del Libro y la Lectura del Gabinete del estado Portuguesa, para conocer todos los detalles de la II Feria del Libro Chabasquén 2026. El evento arranca hoy miércoles 22 de abril y se extiende hasta mañana jueves 23 en el municipio Monseñor José Vicente de Unda.

Un evento hecho por la comunidad, para la comunidad

Lesbia Toro explicó que esta segunda edición tiene un sello distintivo: todas las actividades culturales y literarias son protagonizadas por talentos locales. La feria se realiza en el marco del mes del libro, la novela, el idioma y el derecho de autor.

“Todo lo que se fuera a proyectar, tanto en presentaciones de libros como actividades culturales, fuera de allí del municipio, que buscaran que participaran su talento” , destacó Toro.

La programación incluye música Chamamé, danzas de instituciones escolares, agrupaciones de las comunas y grupos de merengue campesino, todos originarios de la región.

Libros artesanales hechos por niños

Uno de los principales atractivos de esta feria es la presentación de libros artesanales realizados por niños de las escuelas locales. Estas obras, que incluyen cuentos sobre la historia de Chabasquén y los símbolos patrios del municipio, son el resultado de un trabajo de investigación en las aulas.

Entre los títulos destacados se encuentra “Golpe y Tejido”, un libro infantil artesanal que narra la historia de la localidad. Este proyecto ha sido elaborado por los propios estudiantes, quienes a través de sus clases han estudiado la historia de su comunidad para plasmarla en estas páginas.

“Son los mismos niños que a través de sus clases han estudiado la historia de su localidad para realizar este libro que incluye cuentos y lo han plasmado en un libro artesanal” , señaló la especialista.

Homenaje al cronista y presentaciones literarias

En esta edición, el homenajeado será Julio Mendoza, cronista, poeta y escritor del municipio Unda, además Patrimonio Cultural Viviente del municipio, quien presentará su libro “Oro Puro”. Además, el alcalde Hugo Achecosa presentará la obra “La Biblioteca” , del autor Manuel Pérez Vila.

La feria también contará con la participación de la Colección 25 para el 25 y presentaciones de libros de la editorial Perro y Rana, como “Mamá, mamá hay un niño incapaz” , de Ana López Bermúdez, que será narrado por Ángela Morín.

Donación de libros y círculos de lectura comunales

El miércoles 22 a las 2:30 de la tarde está prevista una donación de libros a 10 instituciones educativas del municipio. Asimismo, se anunció que Portuguesa será estado piloto para el lanzamiento de los Círculos de Lectores Comunales, una iniciativa que busca reforzar el ejercicio de la lectura en las comunidades. Se iniciará con 4 comunas y 5 instituciones en el municipio San Rafael de Onoto.

Programación y detalles del evento

Miércoles 22: Desde las 9:00 a.m. Desfile inaugural, presentaciones culturales, libros artesanales de niños, presentación del libro “La Biblioteca”, donación de libros a 10 escuelas.

Jueves 23: Desde las 9:00 a.m. hasta 4:30 p.m. Presentaciones de libros, bosquejos infantiles, recital poético de cierre con poetas del municipio. |

Ubicación: Plaza Bolivar del Municipio Unda, Portuguesa (Chabasquén).

Contacto y redes sociales

Para conocer la programación completa, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram: @PortuguesaMinCultura.