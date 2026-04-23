Conoce las actividades celebrando el Día Internacional del Libro en todos los estados del país 🗓

Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, honrar la palabra escrita y celebrar la riqueza de nuestro idioma, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de los Gabinetes Estadales de Cultura y junto a diversas instituciones nacionales y regionales, despliega una amplia programación cultural en los 24 estados del país para celebrar el Día Mundial del Libro y del Idioma.

Prensa MPPC (Franquis Toledo)

La jornada contempla presentaciones de libros, talleres de elaboración de ejemplares artesanales, cuentacuentos, recitales poéticos, dramatizaciones, ferias itinerantes y encuentros literarios que llevarán la magia de la lectura a escuelas, plazas, bibliotecas, museos, casas de la cultura y espacios comunitarios.

Conoce la programación:

Región Capital y Central

En Miranda , la jornada central abre con el taller “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, que se desarrollará en la Biblioteca Pública “Campo Rico”, en el municipio Sucre, a las 9:00 a.m, así como en la E.B.E. “Nueva Cúa” con actividades de promoción de lectura, y en la Biblioteca Pública “Adolfo Castillo”, en Barlovento, con una jornada de lectura compartida desde las 11:00 a m.

, la jornada central abre con el taller “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, que se desarrollará en la Biblioteca Pública “Campo Rico”, en el municipio Sucre, a las 9:00 a.m, así como en la E.B.E. “Nueva Cúa” con actividades de promoción de lectura, y en la Biblioteca Pública “Adolfo Castillo”, en Barlovento, con una jornada de lectura compartida desde las 11:00 a m. La Guaira dispondrá en la Biblioteca Pública José María España la charla y elaboración de marcalibros con material de provecho; el conversatorio “De la historia regional a la historia comunal” a las 2:00 p.m; y el 27 de abril la “Fiesta de los libros” en la Escuela Manuel Segundo Sánchez.

dispondrá en la Biblioteca Pública José María España la charla y elaboración de marcalibros con material de provecho; el conversatorio “De la historia regional a la historia comunal” a las 2:00 p.m; y el 27 de abril la “Fiesta de los libros” en la Escuela Manuel Segundo Sánchez. A su vez, en Carabobo , el Museo de Arte Valencia (MUVA) será sede del “Ágora del Libro 2026”, con el taller “¿Se puede escribir literatura para redes sociales?” a las 9:00 a.m, seguido por la formación sobre trámite del ISBN a las 10:30 a.m, además de la presentación “Los libros de estudios afrovenezolanos y su historia” el 25 de abril.

, el Museo de Arte Valencia (MUVA) será sede del “Ágora del Libro 2026”, con el taller “¿Se puede escribir literatura para redes sociales?” a las 9:00 a.m, seguido por la formación sobre trámite del ISBN a las 10:30 a.m, además de la presentación “Los libros de estudios afrovenezolanos y su historia” el 25 de abril. Aragua concentrará sus actividades en la Biblioteca Pública Agustín Codazzi con conversatorios junto a poetas, antropólogos y la participación especial del poeta Marcos Veroes, además de la dramatización y monólogo en la plaza Santa Rita a cargo del Movimiento de Teatro César Rengifo.

Región Los Llanos

Por su parte, en Apure la programación iniciará en la Escuela Vuelvan Caras con un conversatorio y la entrega de folletos y textos literarios, así como en la UNEFA con exposiciones de libros y obras literarias, ambas a las 8:00 a m. Posteriormente, en la Casa de la Cultura de Elorza se realizará el conversatorio sobre la visión apureña de la novela Doña Bárbara a las 10:00 a.m.

la programación iniciará en la Escuela Vuelvan Caras con un conversatorio y la entrega de folletos y textos literarios, así como en la UNEFA con exposiciones de libros y obras literarias, ambas a las 8:00 a m. Posteriormente, en la Casa de la Cultura de Elorza se realizará el conversatorio sobre la visión apureña de la novela Doña Bárbara a las 10:00 a.m. Asimismo, en Guárico , el Parque Roscio recibirá actividades de lectura, cuentacuentos y creación colectiva de historias desde las 9:00 a.m; en la E.B. Vicente Peña se presentarán cuentos dramatizados “Los cuentos de la abuela Lucía”, mientras que en el Bulevar Guasco se desarrollará un recital de poesía.

, el Parque Roscio recibirá actividades de lectura, cuentacuentos y creación colectiva de historias desde las 9:00 a.m; en la E.B. Vicente Peña se presentarán cuentos dramatizados “Los cuentos de la abuela Lucía”, mientras que en el Bulevar Guasco se desarrollará un recital de poesía. Entretanto, Cojedes centrará sus actividades en la Red de Arte Ezequiel Zamora con la apertura de la exposición de libros artesanales, la presentación del libro Personajes Populares Cojedeños y un recital poético regional.

centrará sus actividades en la Red de Arte Ezequiel Zamora con la apertura de la exposición de libros artesanales, la presentación del libro Personajes Populares Cojedeños y un recital poético regional. Portuguesa celebrará la 2da Feria del Libro Chabasquén 2026 en la plaza Bolívar de Chabasquén durante los días 22 y 23 de abril, además del lanzamiento de nueve círculos de lectura municipales en la Cancha de Tejerías de San Rafael de Onoto el 28 de abril.

celebrará la 2da Feria del Libro Chabasquén 2026 en la plaza Bolívar de Chabasquén durante los días 22 y 23 de abril, además del lanzamiento de nueve círculos de lectura municipales en la Cancha de Tejerías de San Rafael de Onoto el 28 de abril. Y en Barinas se desplegarán charlas, café literario, talleres de fanzines, donaciones de libros y conversatorios sobre procesos creativos en instituciones como I.B.E.C.U., Colegio Simón Rodríguez, U.E. Grupo Guárico y UNEARTE.

Región Occidental

La fiesta literaria también llegará al estado Zulia , donde la Biblioteca Pública María Calcaño de Maracaibo servirá de escenario para la Feria Itinerante del Libro y la Palabra, con el acto inaugural y presentación de la revista Bitácora Solar, la presentación del libro Letras al Amanecer, lecturas del pueblo Añú y la obra de teatro “Exploradores de libros”.

, donde la Biblioteca Pública María Calcaño de Maracaibo servirá de escenario para la Feria Itinerante del Libro y la Palabra, con el acto inaugural y presentación de la revista Bitácora Solar, la presentación del libro Letras al Amanecer, lecturas del pueblo Añú y la obra de teatro “Exploradores de libros”. Falcón llevará a cabo en la Escuela Básica Josefin Leidenz el “Maratón del Saber”, en la Casa de los Cuentos Gabriel Jiménez Emán el homenaje al escritor Olimpio Galicia, y en la Biblioteca Juan de la Cruz Estéves un conversatorio sobre lectura y desarrollo socioafectivo.

llevará a cabo en la Escuela Básica Josefin Leidenz el “Maratón del Saber”, en la Casa de los Cuentos Gabriel Jiménez Emán el homenaje al escritor Olimpio Galicia, y en la Biblioteca Juan de la Cruz Estéves un conversatorio sobre lectura y desarrollo socioafectivo. Igualmente, en el estado Lara se activará el rally de lectura en cinco estaciones y una presentación musical en el Liceo Rudecindo Canelón, así como el homenaje a Earle Herrera en la sede del Gabinete de Cultura de la entidad mediante un círculo de lectura y diálogo de saberes.

se activará el rally de lectura en cinco estaciones y una presentación musical en el Liceo Rudecindo Canelón, así como el homenaje a Earle Herrera en la sede del Gabinete de Cultura de la entidad mediante un círculo de lectura y diálogo de saberes. Al mismo tiempo, en Yaracuy se desarrollarán conversatorios formativos en la Escuela Básica Nicolasa García de Urachiche y actividades literarias en la Casa de la Cultura “José Pepe Blanco”, junto al Congreso de la Juventud Patriótica.

Región Andina

La celebración también llegará a Mérida , donde se celebrará en la Biblioteca Febres Cordero el conversatorio “Voces Jóvenes” y en la Biblioteca Juan Félix Sánchez el homenaje a Earle Herrera durante la XXII Feria estadal de la Lectura.

, donde se celebrará en la Biblioteca Febres Cordero el conversatorio “Voces Jóvenes” y en la Biblioteca Juan Félix Sánchez el homenaje a Earle Herrera durante la XXII Feria estadal de la Lectura. Continuando en el estado Táchira , en la Escuela Miguel Otero Silva se llevará a cabo una actividad creativa denominada “El Libro es mi Planeta”, dedicada a la elaboración de libros gigantes artesanales; por su parte, la Escuela Los Andes realizará lecturas y cuentacuentos con la Editorial El Perro y la Rana; y la Casa de la Cultura de Colón albergará el IV Librotón del Rincón del Poeta.

, en la Escuela Miguel Otero Silva se llevará a cabo una actividad creativa denominada “El Libro es mi Planeta”, dedicada a la elaboración de libros gigantes artesanales; por su parte, la Escuela Los Andes realizará lecturas y cuentacuentos con la Editorial El Perro y la Rana; y la Casa de la Cultura de Colón albergará el IV Librotón del Rincón del Poeta. En Trujillo, se ofrecerá en la Biblioteca Humberto Castellanos el taller “Palabra Viva”, enfocado en el reconocimiento de autores locales, además del encuentro infantil “Un día basado en libros” en la Casa Natal Cristóbal Mendoza con cantacuentos y la exposición “Leyendo en trapo”.

Región Oriental e Insular

Traslandando la fiesta cultural al estado Anzoátegui , la población podrá disfrutar en el Colegio Dr. Severiano Hernández la proyección de cortometrajes animados “Ventana a la Imaginación” y en la U.E.N. Dr. José Tadeo Arreaza Calatrava un conversatorio sobre el libro.

, la población podrá disfrutar en el Colegio Dr. Severiano Hernández la proyección de cortometrajes animados “Ventana a la Imaginación” y en la U.E.N. Dr. José Tadeo Arreaza Calatrava un conversatorio sobre el libro. En Monagas , se desarrollará el cuentacuentos “La Gallina Ramona” con el Payaso Tamborín en la U.E. Padre Juan Vives Suria y el taller de elaboración de libros artesanales en la Escuela Básica Ismael Salazar.

, se desarrollará el cuentacuentos “La Gallina Ramona” con el Payaso Tamborín en la U.E. Padre Juan Vives Suria y el taller de elaboración de libros artesanales en la Escuela Básica Ismael Salazar. Seguidamente, la población del estado Nueva Esparta celebrará en el Centro de Artes Omar Carreño y el Parque Luisa Cáceres de Arismendi la presentación del proyecto “Nidos Insulares de Lectura”, así como la develación del primer nido de lectura comunitario y una expo venta, intercambio y donación de libros.

Región Guayana y Amazonía

Al llegar al estado Bolívar , se presentará en la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos de Angostura del Orinoco la muestra de bibliotecas especializadas y la presentación del libro Tina y el Monstruo del Orinoco, además de lecturas dramatizadas de cuentos infantiles y una Expo Feria de Libros en la plaza Bolívar de Upata.

, se presentará en la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos de Angostura del Orinoco la muestra de bibliotecas especializadas y la presentación del libro Tina y el Monstruo del Orinoco, además de lecturas dramatizadas de cuentos infantiles y una Expo Feria de Libros en la plaza Bolívar de Upata. Delta Amacuro realizará un Café Literario junto a poetas deltanos y una sesión especial conmemorativa, en la Biblioteca Pública Central “Andrés Eloy Blanco”.

realizará un Café Literario junto a poetas deltanos y una sesión especial conmemorativa, en la Biblioteca Pública Central “Andrés Eloy Blanco”. Finalmente, Amazonas celebrará en la plaza Indígena de Atures con la presentación de “La Burriquita” como baile de apertura, lecturas sobre la importancia del libro, cuentacuentos infantiles, recitales de poesías, conversatorio “Inspiración para futuros escritores” y una exposición fotográfica de personajes populares de la entidad.

Con esta amplia programación, Venezuela reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la preservación del idioma y el poder transformador de los libros, guardianes de la memoria, la imaginación y el conocimiento.