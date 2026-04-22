Cruz Tenepe en “La Voz de Caracas”: El éxito, la fe y su lucha por los derechos conexos

El reconocido cantante y presidente de Avinpro visitó los estudios de Alba Ciudad para hablar de sus inicios, su anécdota con Simón Díaz y la gestión de los derechos de los músicos venezolanos.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: José Hurtado / Fotos: Redes Sociales.

Puedes escuchar la entrevista aquí:

En una amena conversación matutina en el programa “La Voz de Caracas” de Alba Ciudad 96.3 FM, el conductor José Hurtado recibió al cantante, compositor y presidente de Avinpro (Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores de Fonogramas), Cruz Tenepe.

Oriundo de Calabozo, estado Guárico, e hijo del también músico Alfredo Tenepe, Cruz compartió sus inicios en el folclore nacional, su anécdota más preciada con el “Tío Simón” y los retos actuales del gremio artístico en el país.

El debut improvisado en una boda

La carrera artística de Cruz Tenepe comenzó casi por casualidad, o como él mismo lo define, por “designios de Dios”. A los 12 años, siendo maraquero en la agrupación de su padre, tuvo que asumir el micrófono ante la inasistencia del cantante principal en una boda en La Mercedes del Llano.

“Mi papá era muy estricto con sus horarios. El cantante creyó que éramos las estrellas de la noche y llegó tarde. Yo comencé a cantar ‘Mi Nuevo Calixto’. Y cuando pisé tierra, esperaba el chaparrón”, recordó Tenepe.

Lejos del regaño, su padre, Alfredo Tenepe, le preguntó qué otras canciones se sabía. Tras una adecuación de los tonos a su “voz blanca” de niño, el fin de semana siguiente ya era la nueva figura del conjunto. Así nació el artista en el Centro Social Deportivo La Montaña de Calabozo, lugar que aún existe en la memoria del cantante.

El salto a Caracas y el encuentro con Simón Díaz

En 1983, impulsado por su hermano Jesús Tenepe, Cruz llegó a Caracas. Con el mismo arrojo de su infancia, decidió buscar a una de sus máximas referencias: Simón Díaz.

“Averigüé dónde estaba Radio Rumbos y me lancé. No me conocía. Yo no era nadie. Pero la chica de la recepción fue al estudio y quien vino personalmente a recibirme fue Simón Díaz. Las piernas me temblaron”, relató.

El gesto de humildad del Tío Simón marcó su carrera. Al reconocerlo como hijo del “Sute” Tenepe, Simón lo invitó a cantar de inmediato, convirtiéndolo en el artista invitado de la semana.

Cruz Tenepe, Bonita como mi llano

El presente gremial: El deber ser de Avinpro

En la segunda parte de la entrevista, Cruz Tenepe, en su rol de Presidente de Avinpro, detalló la labor de la institución.

“La gente nos pregunta mucho qué hace Avinpro. Recaudamos el derecho conexo, que es el derecho paralelo al derecho de autor. Es el derecho que se genera por la música grabada usada con un fin comercial, en una tienda, en un lobby, en cualquier locación”.

Tenepe explicó que actualmente cuentan con 5 mil afiliados entre intérpretes, músicos y productores de fonogramas. Aclaró que el cobro no es un impuesto, pues es una entidad privada supervisada por el Estado, sino una remuneración que le pertenece a los artistas.

“Nos supervisa la Dirección General del Derecho de Autor, nos auditan anualmente… Pero somos una entidad privada que recauda el derecho que le pertenece a los cantantes y músicos”.

Invitó a los artistas que aún no están registrados a acercarse a la sede en Caracas, destacando que la tecnología (facturación digital) permite hoy llegar a usuarios en todo el territorio nacional.

Música, fe y estudios

Cruz Tenepe no solo se dedica a la gestión gremial. En la actualidad cursa estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Con un mensaje cargado de espiritualidad, despidió la entrevista con una reflexión: