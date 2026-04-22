Canaima GNU/Linux 8.4: la nueva actualización del sistema operativo venezolano llegará a finales de abril

El pasado martes en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Oriana Chirinos conversó con José Francisco Hurtado, director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnologías e Información (CNTI), y Angélica Delgado, encargada de medios digitales del proyecto Canaima GNU/Linux, quienes ofrecieron todos los detalles sobre la próxima actualización del sistema operativo nacional: la versión 8.4, cuyo lanzamiento está previsto para finales de abril de 2026.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos/ Fotos: Redes Sociales

Escucha la entrevista aquí:

¿Qué trae la versión 8.4 de Canaima?

La actualización 8.4 del sistema operativo Canaima GNU/Linux incorporará nuevas herramientas y aplicaciones comunitarias desarrolladas por talento venezolano. Entre ellas, destacan:

Asistente Canaima

Transcriptor Canaima: Herramienta diseñada para la conversión instantánea de voz a texto en tiempo real.

Creador de medios: Para gestionar, formatear y bootear unidades USB, tarjetas SD o discos externos.

Canaima Retoques: Herramienta de configuración y personalización del escritorio.

Actualizador Canaima

Aplicación para el acceso y uso a la inteligencia artificial DeepSeek, realizada por Jonás Reyes: Tiene capacidades para la investigación, generación de documentos, desarrollo de software y soporte técnico a Canaima GNU/Linux.

Estas aplicaciones forman parte del ecosistema 8.4 y han sido diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y fortalecer el soporte técnico del sistema operativo nacional.

“En esta actualización también podremos disfrutar de algunas herramientas que se conocieron en actualizaciones de mantenimiento anterior, pero que serán actualizadas para ser incorporadas nuevamente” ,explicó José Francisco Hurtado.

Angélica Delgado esperan que las personas que usen esta versión 8.4 se sumen a los grupos comunitarios, para que, al crear la próxima gran versión será la 9.0, se incluyan muchas más aplicaciones hechas por venezolanas y venezolanos.

Software libre con sello venezolano

Uno de los aspectos más destacados de Canaima GNU/Linux es que se trata de un proyecto desarrollado íntegramente por talento nacional. Angélica Delgado enfatizó la importancia de contar con una comunidad local activa:

“Cuando tú escoges Canaima como tu sistema operativo principal, estás escogiendo una herramienta hecha por talento venezolano, con una comunidad local con la que puedes entrar en contacto para hacer comentarios y sugerencias, y que los desarrolladores puedan tomar esa información para siempre mejorar el sistema”.

Además, destacó la ventaja de contar con soporte en el propio idioma:

“Es importante tener una comunidad con la que te puedes comunicar en tu propio idioma. Una comunidad con la que incluso puedes acercarte y tomarte un café para conversar sobre los cambios y las herramientas que gustaría ver en las próximas actualizaciones”

Ediciones especializadas para distintos públicos

La versión 8.4 del sistema operativo estará disponible en varias ediciones especializadas, adaptadas a las necesidades de diferentes tipos de usuarios:

Edición Gaming: orientada a quienes disfrutan del desarrollo y los videojuegos.

Edición para Creadores y Desarrolladores: pensada para quienes diseñan aplicaciones y herramientas.

Edición Semilleros Científicos: diseñada para acercar a niñas, niños y jóvenes a los procesos científicos y tecnológicos impulsados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En este sentido, el sistema operativo Canaima forma parte del Programa Nacional de Semilleros Científicos, que incluye iniciativas como la “Agenda Pequeños Ingenieros” , la cual funciona con la versión 8.4 de Canaima.

“Nuestro sistema operativo Canaima GNU/Linux, en su versión 8.4, está presente en el Programa Nacional de Semilleros Científicos con la Agenda Pequeños Ingenieros”, señaló Angélica Delgado.

El software libre como herramienta de soberanía tecnológica

El uso del software libre y el desarrollo de un sistema operativo propio representan un paso importante hacia la soberanía tecnológica y la independencia digital de Venezuela. La actualización 8.4 busca crear espacios de accesibilidad para que la tecnología sea más cercana a todas y todos, así como fortalecer la creación nacional y adaptarse a las tecnologías de punta del mercado.

“Consiste en apoyar el talento nacional, un soporte técnico cercano que siempre es bueno, sobre todo en tu mismo idioma, y crear comunidad para un sistema operativo que se caracteriza por ser flexible y que usamos aquí mismo en nuestra radio Alba Ciudad”.

Fecha de disponibilidad

La versión 8.4 del sistema operativo Canaima GNU/Linux estará disponible para todo el público a partir de finales de abril de 2026, es decir, en menos de una semana desde la fecha de la entrevista .

El lanzamiento oficial forma parte de la agenda de actividades previstas por el CNTI para el mes de abril, que incluye también la participación en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), el cual se llevará a cabo en los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en fecha aun por determinar. Este evento servirá como plataforma para que las comunidades de desarrollo presenten ponencias sobre el sistema operativo nacional.

¿Qué es Canaima GNU Linux?

Canaima GNU Linux es el sistema operativo nacional de Venezuela, desarrollado por el Centro Nacional de Tecnologías e Información (CNTI) como parte de las políticas de promoción del software libre y la soberanía tecnológica. Está basado en distribuciones GNU/Linux y ha sido adoptado en diversas instituciones públicas, educativas y comunitarias del país. Su nombre rinde homenaje al Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.