Ministerio para la Cultura celebrará Día Internacional del Libro en homenaje a Earle Herrera 🗓

Este 23 de abril, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) celebrará el Día Internacional del Libro en homenaje al escritor Earle Herrera (1949-2021), destacado cronista, cuentista, poeta, periodista y político venezolano, a propósito de conmemorarse su natalicio en esta fecha.



A través del Centro Nacional del Libro (Cenal) se realizará en la Librería del Sur Elsa Morales, ubicada en la Galería de Arte Nacional de Caracas, un conversatorio para abordar la vida y obra del autor, con la participación de Roberto Malaver y Clodovaldo Hernández.

La actividad comenzará a las 11:00 a. m. y durante esta se abrirá también la invitación para disfrutar a través de las redes sociales del MPPC y el Cenal del concierto “Poesía Musicalizada de Earle Herrera”, a cargo de Leonel Ruíz, así como de la lectura dramatizada de uno de los relatos de Herrera contenidos en su libro de cuentos infantiles “Rocinante comió muchas ciruelas en el parque”, realizada por niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo.

Los espectadores podrán sumergirse en un universo maravilloso donde todo es posible gracias a la magia de las palabras.

De esta manera se invita a la comunidad en general a participar en la celebración del Día Internacional del Libro, para seguir exaltando su importancia como herramienta fundamental para el acceso al conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico.