Benito Yrady presente en la 38.ª Feria del Libro de Bogotá con sus libros “La caja de los truenos” y “la Historia del señor Cody”

Los libros de Benito Yrady “La caja de los truenos”, con testimonios de vida de tres mujeres afrodescendientes del oriente de Venezuela; y “La Historia del señor Cody”, una novela transversalizada por el imaginario petrolero, llegaron a la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

Texto y fotos: Cenal

Junto al ministro de Cultura Raúl Cazal, Yrady presentó en la Filbo estas obras publicadas por Monte Ávila Editores Latinoamericana marcando así el inicio de un ciclo de charlas con autores venezolanos en la máxima cita literaria de Colombia.

Cazal, también escritor y editor, destacó que en La caja de los truenos tres mujeres afrodescendientes cuentan sus historias, “y uno las siente palpitar, porque Benito Yrady logra transmitir con las palabras, y esa es la maravilla de la escritura, de la literatura”. Añadió que en este caso Yrady, quien además de recoger historias de vida también ha escrito ficción, logró poner las voces de estas mujeres “de la manera más fidedigna, más real, más palpitante, y eso es algo que agradece el lector”.

Yrady explicó que son los testimonios reales narrados en primera persona del femenino de tres mujeres que en una Venezuela rural del siglo XIX aprendieron de sus antepasados todas las maneras de vivir.

“Aprendieron cómo curar, cómo sanar, cómo tener mejores sentimientos para crear en la vida mayor amor, mayor afecto, cómo ser líder siendo mujer, cómo manejar la vida en medio de una naturaleza hostil, que es lo que está contenido en este libro y que se puede leer como una crónica o, como dijo el propio Miguel Barnett, como una novela testimonio”, comentó Yrady.

El autor, quien se ha desempeñado en gran parte de su vida como gestor cultural, añadió que ha tenido la facilidad de establecer comunicación directa con mucha gente del pueblo, incluyendo afrodescendientes e indígenas.

“Esa comunicación, que se ha convertido en amistad, ha permitido que mucha de esa gente me relate su vida, los pesares, las alegrías, sus testimonios directos. Con el tiempo fui guardando y acumulando muchos documentos que yo he llamado mis papeles errantes”, relató Yrady.

Precisamente, la caja de los truenos nació de los papeles errantes. “Es un libro no pensado como libro, sino que fueron entrevistas que yo guardé durante más de cuarenta años entre mis papeles, y un buen día abrí esa caja y empecé a darme cuenta de que esto tenía un gran valor y que yo debía devolverle al país y al mundo esas enseñanzas que estas tres mujeres -Bertha Vargas, Guillermina Ramírez y Alberta Cova- me transmitieron”, comentó el autor.

La narrativa del petróleo

En cuando al libro Historia del Señor Cody, el ministro Cazal manifestó que en este “hay una historia que tiene que ver con el petróleo, pero tiene que ver también con nuestra forma de ver la vida, de entendemos y de relacionarnos, y eso es lo que lo hace particular”.

Una de las singularidades de esta novela, ilustró Cazal, es que como a Yrady le apasiona la literatura universal “termina James Joyces siendo parte de nuestra historia como si caminara con nosotros”.

Así la obra de Yrady contiene la historia de Venezuela “con sus particularidades, con toda esa variedad, con toda esa multiplicidad de cosas que suceden, sucedieron y nos sucederán, porque no es una cosa lineal, no es única”, expuso Cazal.

Yrady explicó que es el primer libro de una serie de novelas sobre el petróleo que se ha propuesto realizar.

“Este es el primero, es la historia de la fundación de un campo petrolero vista por un hombre de origen irlandés y por un hombre de origen norteamericano. Es un libro que tiene como fecha de inicio para su lectura el año 1892 y que concluye en 1935. Son hombres que vienen por las grandes transnacionales a sacar el petróleo de Venezuela. Normalmente competían las empresas inglesas con las empresas norteamericanas. Yo creo que todos saben que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta y es lógico todo lo que eso implicaba”, adelantó Yrady al público colombiano.

Yrady también presentará de su autoría Entre Rómulo Gallegos y aquella generación del 28, un libro de entrevistas con distintas personalidades de la cultura y la política venezolana en torno al célebre autor de Doña Bárbara.

Venezuela participa en la FILBo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con más de 200 novedades literarias.