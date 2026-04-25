La VI Bienal del Sur emitió reconocimientos y distinciones a artistas participantes

La VI Bienal del Sur se consolida no solo como un evento artístico, sino como un hecho histórico y cultural de relevancia internacional. Este encuentro ha logrado reivindicar nuestra propia identidad, a través de un ejercicio de soberanía visual que desafía la mirada hegemónica del mundo, proponiendo, en su lugar, un discurso de pertenencia.

Texto y foto: Iartes

Bajo el lema “El Poder de la Diversidad”, la VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia” anunció el listado oficial de creadores que, a través de sus obras, han profundizado en la identidad y la soberanía visual.

En el panorama internacional, el jurado distinguió las propuestas de Reena Kallat Saini (India), Eduardo Ekman Simões (Brasil) y Giselle Lucía Navarro (Cuba). Asimismo, se otorgó un Reconocimiento Especial a la destacada trayectoria de la artista nicaragüense Patricia Belli.

La proyección del evento se extenderá a través de una muestra itinerante que contará con menciones internacionales para Amza Niyonzima (Nyambo MasaMara) de Ruanda-Sudáfrica, el ruso Vladimir Potapov, el indio Richard Barman, la mexicana Oslyn Whizar Toscano y la iraní Shadi Ghadirian, quienes se suman a los galardonados de India, Brasil y Cuba para difundir sus visiones en diferentes recintos museísticos a nivel nacional.

Excelencia y delegación nacional

El arte venezolano reafirmó su vigor con el reconocimiento nacional otorgado a Eduardo Azuaje y al Proyecto Fuga, además de rendir un sentido homenaje póstumo al fotógrafo Franklin Suárez. El cuadro de honor nacional se completó con las menciones otorgadas a Juana Quiroz y Lisbeth Vásquez. Este grupo de creadores tendrá la responsabilidad de representar al país como delegación oficial en la Bienal de La Habana 2027.

Finalmente, la Bienal celebró la identidad local mediante distinciones especiales a una amplia representación de creadores, entre los que destacan figuras como Gerardo Falcón, Carmelo Raydan, Joel Pacheco, Luis García, Hugo Newton, Francisco Cisneros, Javier Level, Onofre Frías, Nerio Quintero, Pablo Pérez, Gloria Rojas, Hugo Mariño, Bárbara Colmenares, Daniel Suárez, Óscar Quintana y David Cedeño.