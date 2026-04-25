La VI Bienal del Sur emitió reconocimientos y distinciones a artistas participantes

 • 0 Comentarios

(Archivo)

La VI Bienal del Sur se consolida no solo como un evento artístico, sino como un hecho histórico y cultural de relevancia internacional. Este encuentro ha logrado reivindicar nuestra propia identidad, a través de un ejercicio de soberanía visual que desafía la mirada hegemónica del mundo, proponiendo, en su lugar, un discurso de pertenencia.

Texto y foto: Iartes

Bajo el lema “El Poder de la Diversidad”, la VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia” anunció el listado oficial de creadores que, a través de sus obras, han profundizado en la identidad y la soberanía visual.

En el panorama internacional, el jurado distinguió las propuestas de Reena Kallat Saini (India), Eduardo Ekman Simões (Brasil) y Giselle Lucía Navarro (Cuba). Asimismo, se otorgó un Reconocimiento Especial a la destacada trayectoria de la artista nicaragüense Patricia Belli.

La proyección del evento se extenderá a través de una muestra itinerante que contará con menciones internacionales para Amza Niyonzima (Nyambo MasaMara) de Ruanda-Sudáfrica, el ruso Vladimir Potapov, el indio Richard Barman, la mexicana Oslyn Whizar Toscano y la iraní Shadi Ghadirian, quienes se suman a los galardonados de India, Brasil y Cuba para difundir sus visiones en diferentes recintos museísticos a nivel nacional.

Excelencia y delegación nacional

El arte venezolano reafirmó su vigor con el reconocimiento nacional otorgado a Eduardo Azuaje y al Proyecto Fuga, además de rendir un sentido homenaje póstumo al fotógrafo Franklin Suárez. El cuadro de honor nacional se completó con las menciones otorgadas a Juana Quiroz y Lisbeth Vásquez. Este grupo de creadores tendrá la responsabilidad de representar al país como delegación oficial en la Bienal de La Habana 2027.

Finalmente, la Bienal celebró la identidad local mediante distinciones especiales a una amplia representación de creadores, entre los que destacan figuras como Gerardo Falcón, Carmelo Raydan, Joel Pacheco, Luis García, Hugo Newton, Francisco Cisneros, Javier Level, Onofre Frías, Nerio Quintero, Pablo Pérez, Gloria Rojas, Hugo Mariño, Bárbara Colmenares, Daniel Suárez, Óscar Quintana y David Cedeño.

VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia” culminó exitosamente

abril 19, 2026

‎Clausura de la VI Bienal del Sur se realizará este sábado en el Museo de Bellas Artes

abril 14, 2026

Luis Britto García impartirá conferencia sobre integración e integridad para las artes en la clausura de la Bienal del Sur

febrero 20, 2026

Bienal del Sur conmemorará Día de los Muertos en el Celarg

octubre 31, 2025

San Agustín recibe a la VI Bienal del Sur

octubre 15, 2025

Presidente Maduro destaca la fuerza creadora del pueblo venezolano en la VI Bienal del Sur

octubre 14, 2025

En el Celarg también fue inaugurada la VI Bienal del Sur

octubre 12, 2025

Inaugurada en Caracas la VI Bienal del Sur: “El Poder de la Diversidad”

octubre 10, 2025

Este 10 de octubre inicia la VI Bienal del Sur

octubre 9, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios