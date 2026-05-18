IAEM realizará Expoferia de proyectos 2026 como cierre de su Diplomado en Gestión y Producción 🗓

El próximo 20 de mayo, el talento, la planificación estratégica y la visión de la economía cultural confluirán en la Expoferia de Proyectos IAEM 2026, evento que marca el cierre académico del Diplomado en Gestión y Producción. Este encuentro, que reunirá a creadores, gestores, comunidad y medios, se perfila como una vitrina donde 32 proyectos culturales demostrarán que el arte es también un hecho económico concreto, capaz de generar desarrollo y soberanía.

Texto y Foto: Prensa IAEM

La expoferia tendrá lugar en el Complejo Deportivo y Cultural Guayana Esequiba, en San Bernardino, Caracas, y es la culminación de un intenso proceso formativo en el que las y los participantes no solo adquirieron herramientas de gerencia, producción y logística cultural, sino que aprendieron a repensar sus iniciativas bajo el concepto de la Economía Cultural: un modelo que trasciende la visión asistencialista y coloca al creador en el centro de la cadena de valor, como un emprendedor capaz de articular, comercializar y autogestionar su trabajo.

Más allá de ser un requisito académico, esta actividad es la demostración tangible de que la cultura venezolana posee un enorme potencial de negocio. Cada una de las 32 ponencias representa un plan de emprendimiento cultural estructurado, listo para insertarse en espacios de circulación, producción y consumo.

Un plan de negocios para la cultura venezolana

En apego a las líneas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que promueven la descolonización del pensamiento creativo y la consolidación del Poder Popular, la Expoferia de Proyectos IAEM 2026 invita a pensar el quehacer cultural como la base para un mecanismo de negocios sustentable. En ese sentido, los proyectos a exponer abarcan diversas áreas, desde las artes escénicas y musicales hasta la producción audiovisual, editorial y de diseño, y han sido concebidos bajo criterios de factibilidad económica, investigación de mercado y sostenibilidad financiera.

Este cierre académico muestra que el nuevo gestor cultural venezolano se forma en el equilibrio entre la sensibilidad artística y el rigor gerencial, al asumir su rol como motor productivo. Por ello, la expoferia, además de otorgarles la certificación a los participantes, les brindará una plataforma real para la creación de redes de contactos, la concreción de alianzas y la proyección de sus bienes y servicios culturales.