600 cuatristas hicieron vibrar la Plaza Bolívar de Barinas

Bajo el cielo barinés y con el ímpetu de la juventud llanera, este jueves la Plaza Bolívar del municipio capital se convirtió en el epicentro de la venezolanidad. En un evento sin precedentes para la región, 600 músicos en escena se unieron para celebrar el Día Nacional del Cuatro, rindiendo tributo al instrumento que es columna vertebral de nuestra identidad.

Texto: Últimas Noticias

​La actividad, organizada por la Gobernación de Barinas a través del Instituto Autónomo de Cultura (Iaceb), reunió a integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

La jornada destacó por una movilización artística masiva que integró a músicos de núcleos como Barinitas, Cruz Paredes, Sabaneta, Santa Bárbara y Socopó, logrando una armonía única que sumó incluso a jóvenes de núcleos penitenciarios y entidades de atención especializada en un esfuerzo de inclusión a través del arte.

Mientras las cuerdas resonaban con temas clásicos del folklore coreados por los asistentes, se puso de manifiesto el valor del cuatro como Patrimonio Cultural de Venezuela, honrando así el legado de los grandes maestros llaneros mediante el talento de estos «semilleros de oro» que mantienen viva la tradición en cada rincón del estado.

​Juan Chacón, presidente del Iaceb, destacó que ver a tantos cuatristas ejecutando al unísono las melodías del cancionero popular es la prueba de que el esfuerzo por proteger nuestro acervo rinde frutos.

«Con esta gala artística, Barinas se reafirma como un bastión cultural de los Llanos, cerrando con una ovación de pie una jornada que, más que un concierto, fue un abrazo colectivo a nuestras raíces más profundas», mencionó.