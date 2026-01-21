Centro de Arte David Suárez de Puerto La Cruz celebrará el Día Nacional del Cine

Foto: Cortesía

Este año, se realizará un homenaje al guionista David Suárez (Puerto la Cruz 1955 – Caracas 1995), autor de varias de las películas más significativas del cine venezolano en las décadas de los 80 y 90: Sicario, Disparen a Matar, Cuchillos de Fuego, Pandemónium, La Oveja Negra, Movil Pasional, entre otras.

Texto: Nota de prensa

Por su condición de puerta natural de entrada a Suramérica, Venezuela se incorporó muy temprano al fenómeno mundial del cine. En Europa, los hermanos Auguste y Louis Lumiere proyectaron el 28 de diciembre de 1895 dos cintas en el Salón Indio del Gran Café de París con un invento de su autoría que denominaron el cinematógrafo. Casi simultáneamente, Thomas Alva Edison presentó otro aparato llamado Vitascopio en los Estados Unidos, consolidando el criterio de que el inicio y desarrollo del cine se considera más una confluencia de los logros de la óptica, la química y la mecánica que un invento individual como tal.

Poco más de un año después, la noche del 28 de enero de 1987, se exhibieron en una Gran Gala efectuada en el Teatro Baralt de Maracaibo dos cintas cinematográficas con el curioso nombre de Célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, con una duración entre 8 y 15 segundos, hechas totalmente en el país y atribuidas a Manuel Trujillo Duran. Esta fecha se estableció oficialmente como el inicio del cine en Venezuela.

Como todos los años, el Centro de Arte David Suárez de Puerto La Cruz ha venido celebrando esta fecha con exposiciones, proyecciones, foros, talleres y demás actividades tendientes a visualizar y promover los talentos y esfuerzos cinematográficos regionales. Este año, se realizará un homenaje al guionista David Suárez (Puerto la Cruz 1955 – Caracas 1995), el autor de varias de las películas más significativas del cine venezolano en las décadas de los 80 y 90: Sicario, Disparen a Matar, Cuchillos de Fuego, Pandemónium, La Oveja Negra, Movil Pasional, entre otras.

La Proyección y Conversatorio de los documentales Profesión Trapecista de Amira Saim y Fernando Esté (UCAB 2008) y David Suárez de Alejandra Szeplaki (Cinemateca Nacional, 2001) permitirán conocer aún más sobre este cineasta “culto, inteligente, de acelerada y febril imaginación, el primer guionista cinematográfico procedente no del teatro o de la literatura sino del propio cine”, al decir de Rodolfo Izaguirre, quien fue presidente de la Cinemateca Nacional entre 1968 y 1988.

Igualmente, en este acto se hará entrega de Reconocimientos a tres de los Festivales de Cine que nacieron y hacen vida en el estado Anzoátegui: FESCILMAR (Festival de Cortometrajes “La Cruz y el Mar”), que dirige Genaro Rivas, FINDECOIN (Festival Internacional de Cortometrajes y Largometrajes Independientes) que dirige Argenis Herrera y FESLACOR (Festival Latinoamericano de Cortometrajes OnLine “La puerta del Sol”), del recientemente fallecido maestro Jorge Otero.

La actividad, organizada por el Centro de Arte David Suárez y la Fundación Red de Arte de Anzoátegui es este miércoles 28 de enero a partir de las 2:00 pm en el Centro Comercial Gran Parada en la Avenida Municipal de Puerto la Cruz.

