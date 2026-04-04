El Cuatro resonó como pilar de la música tradicional venezolana en la Casona López Contreras

En una mañana donde el aire se impregnó del vibrar de las cuerdas nacionales, la Casona Cultural Eleazar López Contreras, en la parroquia El Paraíso de Caracas, se vistió de gala para conmemorar el Día Nacional del Cuatro. Más que un concierto, el encuentro fue un acto de reafirmación de la soberanía cultural que define a Venezuela.



Esta joya arquitectónica de principios del siglo XX ofreció su estampa más noble para recibir a las autoridades culturales: el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Raúl Cazal; la viceministra de cultura, Karen Millán; la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez; la coordinadora del movimiento Corazón Artesano y presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García; la presidenta de Fundarte, Adrymar Montilla; el presidente de la Fundación Municipal Observatorio Cultural de Caracas, Osmel Bernal, y la presidenta de Fundapatrimonio, Jeycelith Jiménez.

En su intervención, Cazal resaltó que, el día de ayer, se cumplieron tres meses del secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores. Al respecto, subrayó que “con todo este gran equipo trabajamos unidos, haciendo un espacio espiritual para que nos conectemos con nuestro Presidente”.

Agregó que su labor “es la continuación del trabajo que venimos desarrollando en el Ministerio de Cultura. Con el cuatro, con la música, con todo lo que tiene que ver con estar activos y con esta espiritualidad”, recordando que hoy más que nunca Venezuela se afina con el “cambur pintón”.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Meléndez celebró la coincidencia del aniversario del cuatro con la Semana Santa, evocando la promesa histórica de que “más nunca un cuatro de abril lo vamos a pasar sin escuchar el cuatro”. En su discurso, recordó una premisa fundamental: “no hay revolución sin cultura”, insistiendo en que el compromiso actual no es rescatar la identidad venezolana, sino fortalecerla para que el sonido del cuatro florezca en cada comunidad, comuna y barrio del país.

Bajo la dirección del maestro Sadao Muraki, director de la Orquesta Municipal de Caracas, la música fluyó por los jardines de la Casona. Decenas de cuatristas hicieron suyos los acordes de “Noches Larenses” y “Polo Margariteño”. El escenario también vibró con el talento de las agrupaciones Ángeles del Cuatro, bajo la guía de Miguel Ángel Parra, y la Escuela Padre José Áriel Hoyos, dirigida por Aníbal Tovar, quienes interpretaron las rítmicas piezas “Moliendo Café” y “Papagayo”. El cierre, cargado de simbolismo, llegó con las notas de “Venezuela”, entonadas a una sola voz por un público visiblemente conmovido y orgulloso de su nacionalidad.

Al final del acto y en honor al instrumento tradicional, Bien de Interés Cultural de la Nación, se hizo entrega de cuatros a niños y niñas de parroquias aledañas, velando por que el “cambur pintón” siga siendo el lenguaje de la paz y la soberanía en cada hogar.

Con este despliegue de talento y fervor, la Casona Cultural Eleazar López Contreras se consagra como el nuevo epicentro del encuentro caraqueño, demostrando que apostar por la cultura es, en esencia, alimentar el alma de la patria.