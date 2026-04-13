Abril vibra con la danza: La Compañía Nacional de Danza celebra el mes con una programación gratuita y diversa

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Danza en Venezuela, en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM recibió este jueves a Armando Díaz, destacado bailarín, coreógrafo, docente y director venezolano, quien se desempeña como coordinador artístico de la Fundación Compañía Nacional de Danza.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Luigino Bracci

Escucha la entrevista aquí:

Durante la entrevista, conducida por la periodista Angie Vélez, Díaz ofreció todos los detalles de la variada programación que la agrupación ha preparado para abril, una temporada que combina formación, reflexión y espectáculos de primer nivel, todo con acceso gratuito.

Abril: un mes de raíz dancística

Armando Díaz inició la conversación recordando que el mes de abril es particularmente significativo para los bailarines venezolanos, ya que el 2 de abril se conmemora el nacimiento de Sonia Sanoja, la gran pionera de la danza moderna en Venezuela. Sanoja, quien fuera bailarina, coreógrafa, poeta y licenciada en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, es recordada como una figura esencial que supo conjugar la tradición ancestral con la más vigorosa modernidad.

“Ya nosotros empezamos el mes de abril celebrando este acontecimiento. Incluso uno de nuestros salones de trabajo, donde se desenvuelve el elenco contemporáneo, se llama Sonia Sanoja”, destacó Díaz.

Talleres gratuitos para todos los niveles

Uno de los ejes centrales de la programación es la formación. La Compañía Nacional de Danza ha organizado una serie de talleres completamente gratuitos, abiertos tanto a personas con experiencia como a quienes deseen acercarse al mundo dancístico por primera vez. El único requisito es realizar una inscripción previa a través de un formulario para controlar el aforo, disponible en sus redes sociales.

Cronograma de talleres:

– 13 y 14 de abril: “Mecánica del azar” , dictado por Elimar Montes, bailarina principal del elenco contemporáneo de la compañía, originaria del Táchira.

– 20 de abril: Taller de*Samba no Pé (samba en un pie), un estilo rápido característico de los carnavales de Brasil, a cargo de Adriana Toro, integrante del elenco tradicional.

– 21 y 23 de abril: “Canto de técnica y proyección del canto popular” , facilitado por Omar Lista, músico de la compañía.

“Buscamos de alguna manera generar liderazgos y nuevos directores y nuevos gestores en el sector cultural, dándoles oportunidades para que la compañía sea una plataforma de exhibición y que después puedan continuar con su legado individual” , explicó Díaz.

“Somos Danza, Somos Parroquia”: llevando el arte a las comunidades

La compañía ha retomado el programa “Somos Danza, Somos Parroquia” , una iniciativa que busca involucrar a los colegios de las parroquias cercanas a su sede. Tras experiencias previas en el Colegio Eduardo Rol (Lomas de Urdaneta), ahora se preparan para visitar el Colegio Armando Reverón en El CECA. La dinámica incluye la exposición del repertorio de la compañía y talleres prácticos con los estudiantes.

Conversatorio “Que la creación hable”: reflexión y sostenibilidad

El 23 de abril, en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) , se llevará a cabo el conversatorio “Que la creación hable” . Este espacio de reflexión reunirá a destacadas figuras del ámbito dancístico nacional para debatir sobre la sostenibilidad del arte, las alianzas institucionales y la realidad del artista dentro de entes públicos.

Invitadas e invitados confirmados:

Bernarda Rodríguez: Directora de Teresa Danza Contemporánea.

Alexander Ventura: Director de danza del Teatro Baralt.

Yuri Cavalieri: Icónica maestra de formación, quien lidera la Escuela de Danza de Caracas, próxima a celebrar 60 años de labor ininterrumpida.

El mensaje nacional de la danza

Desde el año pasado, la Compañía Nacional de Danza ha instituido la tradición de comisionar un mensaje nacional de la danza a referentes del sector. En 2025, el mensaje titulado “Vivir la danza desde las capacidades” fue creado por Deynis Luque, un coreógrafo e investigador sordo que dirige la compañía Danza Luz de la Universidad del Zulia, reconocida por su trabajo inclusivo y su proyección internacional.

“Iniciamos con Denis Luque, un artista que tiene discapacidad auditiva, un hombre trabajador que tiene muchísimos años trabajando en pro de la danza contemporánea en el Zulia” , recordó Díaz.

Para este 2026, el mensaje ha sido comisionado a la maestra Betty Mendoza, quien ofrecerá una mirada desde la danza tradicional venezolana.

Las grandes galas: Cierre de lujo en la UCV y la Casa del Artista

El broche de oro de la programación llegará con dos funciones de gala para celebrar el Día Internacional de la Danza (29 de abril) .

Programación artística:

29 de abril, 2:00 p.m.: Gala del elenco contemporáneo en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) .

29 de abril, 6:00 p.m.: Gala comisionada por el Ministerio de Cultura con la participación de diversas compañías de danza en la Casa del Artista.

30 de abril, 2:00 p.m.: Gala del elenco tradiciona en la Sala de Conciertos de la UCV.

Toda la información actualizada sobre horarios, inscripciones y detalles de los eventos se publica a través de la cuenta oficial de Instagram de la agrupación: @cndanzave_

Una reflexión final: ¿qué es la danza?

Antes de despedirse, Angie Vélez le preguntó a Armando Díaz qué significa para él la danza. Su respuesta fue contundente:

“Para mí, como toda arte escénico, es un espacio donde puedo trabajar y desarrollar lo que es la identidad, el ser y tu esencia más divina. Por eso es tan importante mantenerlo vivo y creciendo. El hecho cultural es lo que nos mantiene humanos y lo que nos hace sobrevivir”.

Resumen de la programación:

Taller “Mecánica del azar” (Elimar Montes) | 13 y 14 de abril | Sede de la Compañía Nacional de Danza |

Taller de Samba no Pé (Adriana Toro) | 20 de abril | Sede de la Compañía Nacional de Danza |

Taller de canto popular (Omar Lista) | 21 y 23 de abril | Sede de la Compañía Nacional de Danza |

Conversatorio “Que la creación hable” | 23 de abril | UNEARTE |

Gala Elenco Contemporáneo | 29 de abril, 2:00 p.m. | Sala de Conciertos UCV |

Gala Ministerio de Cultura | 29 de abril, 6:00 p.m. | Casa del Artista |

Gala Elenco Tradicional | 30 de abril, 2:00 p.m. | Sala de Conciertos UCV |

Redes sociales para más información: @cndanzave_ en Instagram.