Celebrarán el Día de la Muñequera en Puerto la Cruz con la actividad “Yo tengo una muñeca”

En el marco de la celebración del Día de la Muñequera, este viernes 6 de febrero a las 10 de la mañana se realizará en el Ateneo Cecilio Acosta del Complejo Cultural PuertoTeatro de Puerto la Cruz, la actividad “Yo tengo una muñeca”, en donde las muñequeras invitadas mostrarán su muñeca preferida o favorita y contarán su historia sobre ella.

Texto: Nota de prensa

La actividad es organizada por la galería Red de Arte del estado Anzoátegui en alianza con la Dirección de Cultura del municipio Juan Antonio Sotillo y el equipo del Centro de Arte de David Suárez, junto a Lisdhe Ramos, conductora del programa radial “El oriente venezolano y su cultura”.

Como todos los años, la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en reconocimiento y homenaje a nuestra muñequera Zobeyda Jiménez, planifica y programa a través de encuentros, talleres, conversatorios, exposiciones, bautizos, entre otros, esta Gran Fiesta de Muñecas a escala nacional.

Zobeyda Candelaria Jiménez de Ochoa, más conocida como Zobeyda Jiménez, hija de Nicolás Jiménez y de Julia Parada de Jiménez, nació en Píritu, estado Portuguesa un 2 de febrero de 1942, Día de La Candelaria. Por razones de militancia política de su padre debió vivir en varias ciudades del país, pero siempre su memoria regresaba al Piritu de su infancia, Ya graduada de maestra, regresa a trabajar en Preescolar. Tenía 23 años, y forma pareja con Ramón Ochoa, padre de sus cinco hijos.

“Hago mi Fiesta de Muñecas: las confecciono, les creo un cuento, hago un recital, cantos, poemas y testimonios, las bautizo, las expongo con dibujos y pinturas y hago un Brindis de ternura con piedritas, hojas secas, flores caídas de las matas de trinitaria, caramelos, besos y tantas otras cosas bellas”, dijo en una entrevista. Esta actividad se convirtió más adelante en su proyecto de vida, haciendo muñecas del pueblo usando mucha imaginación. “Porque la gente siempre ha aprovechado lo que tiene a su alcance para jugar, crear, amar. En fin, vivir”.

Por su trayectoria, Zobeyda Jiménez fue nombrada Patrimonio Cultural Viviente y Premio Nacional de Cultural entre muchos otros reconocimientos. Fundó La Casa de las Muñecas de Trapo, que hoy es reconocida por la Unesco.

Zobeyda Jiménez falleció el 2 de febrero de 2012, exactamente 70 años después del mismo día que nació. Estuvo “dedicada a construir un mundo imaginario de los niños con juegos, sueños y fantasías, rescatando así una hermosa tradición de la familia venezolana de hacer de la elaboración y los juegos de las muñecas una sabia, hermosa, tierna y divertida pedagogía en la cual se formaron generaciones de venezolanos y ha dado así nueva vida a una fecunda modalidad de la creación popular, que se ha extendido desde Píritu, estado Portuguesa, a lo largo y ancho de Venezuela, llegando a traspasar nuestras fronteras a todo el mundo”.

¡Gracias Zobeyda!