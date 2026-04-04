Concierto “Nuestro Cuatro celebra el 4” enalteció la identidad sonora de Venezuela 

Cuatro cuerdas donde resuena el corazón de la venezolanidad. Bajo esta premisa, se celebró el Día Nacional del Cuatro en la plaza de La Juventud de Caracas con el concierto “Nuestro Cuatro celebra el 4”, un encuentro donde el emblemático instrumento tomó el protagonismo para realzar la identidad nacional.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Elina Tineo

Video por el Canal Cultura Venezuela:

CONCIERTO EL CUATRO EN EL CORAZON

Cuatro cuerdas donde resuena el corazón de la venezolanidad. Bajo esta premisa, se celebró el Día Nacional del Cuatro en la plaza de La Juventud de Caracas con el concierto “Nuestro Cuatro celebra el 4”, un encuentro donde el emblemático instrumento tomó el protagonismo para realzar la identidad nacional.

La velada festiva reunió a un numeroso público y contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien estuvo acompañado por varias autoridades del sector cultural y artistas como Cecilia Todd, “Chuchito” Sanoja, Fran Maneiro, Lilia Vera, Berenice del Moral, María Varón, Oswaldo Musset, Asdrúbal José “Cheo” Hurtado, Rossana Funes, Carmen Poleo, entre otros.

“El cuatro es el instrumento de nuestra cultura, de nuestra música tradicional y contemporánea, con una sonoridad única que genera un sentimiento nacional y pasa a formar parte de los símbolos de nuestra identidad cultural”, expresó el titular de Cultura durante el inicio del evento.

En ese sentido, Cazal subrayó que el cuatro forma parte de la cotidianidad del pueblo venezolano al ser “infaltable en alguna reunión, en cada casa, en muchos guateques, recitales o conciertos”. “El cuatro está presente en el corazón, en el alma, en Venezuela toda”, afirmó.

El programa musical incluyó las presentaciones de Ensamble Cuatro, Suena 4 y la Orquesta Típica Nacional (OTN), ésta bajo la batuta de Ángel Pérez. Juntos ofrecieron un repertorio de más de 20 piezas que recorrieron la geografía sonora del país, destacando temas como “Pajarillo”, “Como llora una estrella”, “Polo coriano”, “La siembra del cuatro” y “Venezuela”.

Entre los momentos más memorables de la tarde resaltaron las ejecuciones de solos de cuatro, donde la destreza técnica se fusionó con el sentimiento. El cierre incluyó el bis del “Alma llanera” y una emotiva interpretación de “Montilla”, a la cual se unió la cantante Lilia Vera. El público ovacionó de pie la maestría de los artistas que reafirmaron la importancia del cuatro como elemento esencial de la identidad musical nacional.

Con esta celebración, el Estado venezolano afianza su compromiso con la promoción de la cultura, garantizando que la esencia de la herencia musical se mantenga viva y se proyecte hacia las nuevas generaciones.