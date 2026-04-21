Recuerdan a Anselmo López, el Rey de la Bandola, a 92 años de su natalicio

La mañana se siente distinta cuando recordamos que un día como hoy, 21 de abril, pero de 1934, el llano parió a un genio. No nació entre lujos, sino entre el olor a tierra mojada y el sonido de las cuerdas que ya vibraban en su destino. Anselmo López no solo aprendió a tocar la bandola; él la rescató del olvido cuando casi nadie la reclamaba como protagonista.

Texto: Prensa FMC (Luis Rebolledo)

Con una sencillez que desarmaba a cualquiera, este hombre de Barinas se convirtió en el arquitecto de un sonido nuevo, demostrando que, para ser grande, no hace falta ruido, sino la verdad que emana de un corazón conectado con su origen.

Quienes caminan hoy por nuestras comunas y espacios culturales saben que el “Rey de la Bandola” dejó mucho más que grabaciones. Dejó una técnica, ese famoso “jaleo” que hoy los jóvenes imitan con respeto, y una forma de entender la música como un servicio a los demás.

Su vida fue una clase magistral de constancia: desde fabricar sus propios instrumentos hasta recorrer el mundo entero con el orgullo de quien sabe que lleva consigo el mapa sonoro de su patria. Nunca se alejó de la gente; su grandeza residía, precisamente, en ser uno más entre nosotros.

En esta crónica de su vida, los hitos no son solo los premios o los aplausos en teatros extranjeros, sino cada vez que una mano campesina tomó una bandola gracias a su inspiración. Anselmo entendió que la cultura es una construcción colectiva, un tejido que se hace más fuerte cuando se comparte.

Por eso, su legado encaja perfectamente con el espíritu del trabajo comunal: es la suma de esfuerzos, la valoración de lo local y esa terquedad hermosa de defender lo que nos pertenece. Él no buscaba la fama, buscaba que la bandola nunca volviera a guardar silencio.

Hoy no lo recordamos con la nostalgia de lo que se perdió, sino con la alegría de lo que permanece. Anselmo López sigue vivo en cada rincón donde se promueve la cultura popular y en cada asamblea donde el pueblo decide su propio destino.

Su música, al igual a la de otros cultores populares, nutre la banda sonora de nuestra resistencia, de nuestra esperanza y de nuestra identidad. Al celebrar su natalicio, reafirmamos que el arte es la herramienta más poderosa para la unión, y que mientras existan maestros como él, el alma de Venezuela seguirá sonando clara, fuerte y libre, como un bordoneo eterno en medio de la sabana.

A 92 años de su natalicio.