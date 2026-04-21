Programa radial “Tierra de Aventuras” celebra su séptimo aniversario uniendo cultura y ecoturismo

Con motivo de su séptimo aniversario, el programa radial Tierra de Aventuras realizará el foro: “¿Por qué Venezuela es una Tierra de Aventuras?”, un espacio diseñado para demostrar por qué el país se consolida como el mejor destino del mundo al integrar sus riquezas naturales con su invaluable patrimonio humano.

Texto: Nota de prensa

Esta celebración, que marca siete años de labor comunicacional ininterrumpida, se llevará a cabo el este viernes 24 de abril a partir de las 10:00 a.m. en el Salón Viva Venezuela, ubicado en el piso 17 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. Este encuentro busca ser el punto de unión donde el mundo del ecoturismo y el sector cultural converjan para descifrar las claves que hacen de Venezuela un territorio único.

Para profundizar en esta conexión, el foro contará con un panel multidisciplinario encargado de analizar y exponer las fortalezas de nuestra identidad:

Carlos Mata, Guía de Turismo.

Guía de Turismo. Juan Pérez, Cultor y presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Cultor y presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) Luisa Ravelo, Cantante.

Cantante. Karina Rivas, Artesana y muñequera.

Artesana y muñequera. Alfredo Autiero, Guía de Turismo de montaña.

Guía de Turismo de montaña. Manuel Rodríguez, Guía de Turismo.

La presentación y moderación del evento estará a cargo de Angie Vélez, Magíster en Gerencia de Turismo Sostenible, quien además es la conductora y productora de este espacio radial. Bajo su dirección, los ponentes descifrarán las interrogantes sobre nuestro potencial turístico, acompañados por una participación musical especial de RTF Ensamble, agrupación de música afrolatina que reforzará el carácter festivo y la identidad sonora de este séptimo aniversario.

Tierra de Aventuras, proyecto dedicado a promover la conciencia ecológica y el orgullo nacional, mantiene su cita semanal con los oyentes todos los jueves de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, reafirmando su compromiso con la difusión de lo mejor de nuestra tierra ante el público asistente y su audiencia habitual.

Cabe destacar que este evento aniversario cuenta con el importante apoyo institucional del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) y el Centro Nacional del Disco (CENDIS), entes adscritos al Ministerio de Poder Popular para la Cultura (MPPC).