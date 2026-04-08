Trap y tambores culo ‘e puya se combinan en el más reciente sencillo de MHA (+Video)

En una industria musical cada vez más obsesionada con las métricas views, bots, playlists y fórmulas replicables, el artista venezolano MHA decide jugar en otra liga. Su nuevo sencillo “La Trampa que Vivo” llega para incomodar los algoritmos.

Texto: Nota de prensa

El tema, primer adelanto del proyecto Cumaco, es una pieza que combina el pulso del trap contemporáneo con el golpe ancestral del culo ‘e puya, uno de los ritmos más intensos de la tradición afrovenezolana. La mezcla no es un gesto decorativo ni un simple experimento sonoro: es el eje conceptual de un proyecto que busca tender puentes entre la raíz cultural y la música urbana global.

MHA - La trampa que vivo (Video oficial)

Trap con los pies en la tierra

Si algo distingue a MHA dentro del mapa urbano latino es precisamente ese cruce poco frecuente entre tradición y modernidad. Formado musicalmente y con experiencia dentro de la escena de música tradicional venezolana, el artista entiende el trap no como una fórmula sino como un lenguaje capaz de dialogar con otras identidades sonoras.

Pero el verdadero impacto de “La Trampa que Vivo” (también en Spotify) está en su discurso. En lugar de repetir los códigos habituales del género (lujo, exceso y fantasía aspiracional), MHA dispara contra la lógica de la industria musical contemporánea: la presión por aparentar éxito, la cultura de la copia y la obsesión por la fama instantánea.

“Prefiero desafinar y que critiquen antes de hacer un playback”, canta en uno de los versos más punzantes del tema, una línea que funciona casi como declaración de principios.

La canción se mueve entre la crítica frontal y la confesión personal. En sus barras aparecen la familia, la disciplina y el peso del camino independiente, recordando que detrás de cada artista que resiste hay años de trabajo silencioso lejos del espectáculo digital. “El respeto se gana en la tarima, no con bots en las redes”, dispara, dejando claro que su batalla no es solo musical, sino ética.

Un camino que no se transita en solitario

La producción reúne al propio MHA junto al beatmaker Killzbeatz UZ, con la colaboración de Melitza Guariguata y Leonardo Castillo, quienes también firman mezcla y mastering. El track suma además la fuerza de los tambores afrovenezolanos interpretados por percusionistas del Ensamble B11, aportando una dimensión orgánica que rara vez aparece en el trap contemporáneo.

Más allá de este single, Cumaco promete ser algo más que un disco. El proyecto plantea un recorrido por distintos ritmos afrovenezolanos reinterpretados desde el lenguaje del hip hop y la música urbana, construyendo una narrativa donde cada canción dialoga con una región, un tambor y una identidad cultural específica.

En un momento donde buena parte del trap latino se mueve entre clichés y repeticiones, “La Trampa que Vivo” funciona como una anomalía necesaria: una canción que no solo suena diferente, sino que se atreve a preguntarse qué significa ser artista en tiempos donde el éxito muchas veces se compra.

Con este lanzamiento, MHA no solo presenta una canción: abre un discurso. Uno donde el tambor afrovenezolano, el trap y la conciencia cultural se encuentran para recordar algo que la música urbana a veces olvida: que el verdadero flow no se compra, se construye.