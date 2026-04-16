Diálogo ecopoético con Cristóbal Alva sostendrán en el Eje del Buen Vivir 🗓

Un encuentro lírico musical con el ecopoeta Cristóbal Alva y sus amistades, con la moderación de Alejandra Suárez, se realizará este jueves 16 de abril de 2026, a partir de las 4:00 p.m., en el Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes. El evento se realizará como parte de la programación del espacio “Hayati”, que promueven Hindu Anderi y Alejandra Suárez. En el evento también participarán la poeta Ana Gloria Palma y los cantautores Alejandro Parra, Diosbely Torrealba y Efraín González, junto a otras voces entusiastas.

Frente de Creación Literaria Oficio Puro

Cristóbal J. Alva Ramírez, joven promesa de la literatura venezolana, compartirá algunas de sus creaciones y hablará de su trabajo poético y ecopoético. Seguramente hablará acerca del Samán de Andrés Bello y el llamado de atención que hacen las comunidades del centro-norte de Caracas, para que las autoridades responsables de la gestión patrimonial y ambiental brinden el necesario tratamiento fitosanitario integral a los bosques del Foro Libertador, en la parroquia Altagracia. La ecopoesía bolivariana hace un llamado a la insurgencia de la vida perdurable frente a los hegemones y depredadores del siglo XXI, siguiendo la inspiración del poeta Aquiles Nazoa.

Si logra desinhibirse, presentará el monólogo del Tuyuyo Volador, superviviente de la lucha libre caraqueña de los años sesenta. Rememorará personajes del barrio Leon Droz Blanco de Valle Abajo. Esperamos que nos cuente sobre sus exploraciones en la nave electromagnética universal Wachekono, con la cual ha recorrido universos junto a una peculiar tripulación. Se espera que haga un reporte acerca de la Pandemia Olímpica que afectó a Zeus y a todo el Panteón Helénico; y si se lo piden, probablemente, muestre algunos de sus haikús criollizados.

Cristóbal J. Alva Ramírez del Manzanillo y Caracoles es un creador de poemas y canciones desde su juventud temprana. Es activista del Frente de Creación Literaria Oficio Puro y facilitador junto a Ana Gloria Palma Moreno del Taller de Ecopoesía en Movimiento que ha sesionado bajo el Samán de Andrés Bello, en la parroquia Altagracia, y que próximamente retomarán. En 2014 obtuvo el Premio Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericano por su poemario “Mosaicos del Viento” (2016). Ha publicado también los poemarios “Sombraluna” (Giraluna, 2024) y “Viajeros de la nada” (MCS, 2025). Sus textos están presentes en varias antologías.